Rick Moranis revient à Honey, j’ai rétréci la franchise pour enfants

Rick Moranis revient enfin sur les écrans, alors qu’il s’apprête à revenir pour le prochain film Honey, I Shrunk The Kids. Deadline rapporte que Moranis a conclu un accord pour revenir pour la franchise qu’il a aidé à ancrer, qui est faite pour une sortie en salle, par opposition aux premiers rapports d’une diffusion de Disney +.

Moranis a été presque entièrement hors écran depuis la fin des années 1990, alors qu’il a pris une pause pour élever ses enfants. Il a fait du travail vocal depuis, y compris en exprimant son personnage de Spaceballs Dark Helmet sur The Goldbergs en 2018, mais à l’exception d’un spécial TV n’est pas apparu à l’écran depuis le direct à la vidéo Honey, We Shrunk Ourselves en 1997.

La nouvelle suite de la franchise, intitulée Shrunk, sera dirigée par Joe Johnston qui a dirigé le premier film. Josh Gad jouera le fils de Wayne Szalinski de Moranis, qui aspire à être le grand scientifique que son père est – et bien sûr, suit les traces de son père en rétrécissant accidentellement les enfants.