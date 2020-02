Rick Moranis revient pour le redémarrage de ‘Cario, j’ai rétréci les enfants’

Après avoir confirmé que Joe Johnston est revenu pour diriger le redémarrage du classique de science-fiction de 1989, “ Cario, j’ai rétréci les enfants ” (Honey, I Shrunk the Kids), The Hollywood Reporter propose à la star Rick Moranis de répéter son rôle de Scientifique et inventeur Wayne Szalinski. N’oublions pas que Moranis a pratiquement pris sa retraite pendant deux décennies, à l’exception de quelques travaux vocaux occasionnels. Le médium indique également clairement que l’acteur n’aura pas de camée dans «Ghostbusters Beyond».

Le film présente un scénario de Todd Rosenberg et mettant en vedette Josh Gad («Beauty and the Beast»). L’histoire se développera trois décennies après l’original et se concentrera sur Nick Szalinski (Gad), le fils de Wayne Szalinski (Rick Moranisen la bande originale). Inutile de dire que Nick doit répéter les erreurs passées de son père et rétrécir accidentellement ses enfants, devant trouver un moyen de réparer le désordre.

Réalisé par Joe Johnston et mettant en vedette Rick Moranis en tant que scientifique et inventeur Wayne Szalinski, le film original se concentre sur un gars qui développe une machine qui permet à la taille des objets de rétrécir. Une balle de baseball active accidentellement la machine sur ses enfants, qui vivront une authentique aventure en essayant de traverser la pelouse du jardin à la maison, désormais convertie en une authentique «jungle» pour eux.

Le film a été un succès authentique du public et de la critique, maintenant le record du film d’action Disney le plus rentable depuis cinq ans avec 222 millions de dollars amassés. Quelques années plus tard, une suite viendra, “ Honey, I Blew Up the Kid ” et un troisième épisode intitulé “ Money, We Shrunk Ourselves ”, bien que ceux-ci soient loin du succès de son prédécesseur.

Le premier film est le premier film de Johnston, qui réalisera plus tard d’autres succès tels que «Jumanji» (1995) ou «Jurassic Park III (Parque Jursico III)» (2001). En outre, ses crédits incluent des films tels que «Octobre ciel» (1999), «Ocanos de fuego» (2004), «Le loup-garou» (2010), «Captain America: The First Avenger» (2011) ou son dernier travail en 2018, ‘Le Casse-Noisette et les Quatre Royaumes’.

Alors que Disney a commencé le développement d’une série de remakes en action réelle pour son service de diffusion Disney +, cette fois, le film sera présenté en première dans les salles de cinéma. Le studio a flirté avec l’idée de lancer le film dans Disney +, mais le projet de Rosenberg a suscité l’enthousiasme des cadres qui ont décidé de sortir le film dans les salles.