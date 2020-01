Rien ne se passe jamais sans raison. Bande-annonce «Devs», la nouvelle d’Alex Garland

FX Networks a publié la bande-annonce officielle de «Devs», fantastique mini-série écrite et dirigée par Alex Garland, entre autres, responsable de l’écriture et de la mise en scène »Ex Machina‘qui a été choisi par les utilisateurs d’E7A comme l’un des 12 meilleurs films de 2015.

«Devs», un acronyme anglais pour désigner Discrete Event System Specification, raconte l’histoire d’une jeune ingénieur en logiciel nommée Lily Chan, un personnage joué par Sonoya Mizuno, une actrice que nous avons vu danser avec Oscar Isaac dans le «Ex Machina» susmentionné.

Lily travaille pour une société d’avant-garde de nouvelles technologies appelée Amaya, basée dans la Silicon Valley, dont la division énigmatique du développement de projet – baptisée DEVS – croit qu’elle est responsable du suicide apparent de son petit ami …

Nick Offerman, en tant que Forest, le principal responsable de cette division, ainsi que Alison Pill, Jin Ha, Zach Grenier, Stephen Henderson et Cailee Spaeny complètent le casting principal de cette production de FX Productions, DNA Films et Scott Rudin Productions.

Ses deux premiers épisodes (sur un total de huit) sortiront aux États-Unis le 5 mars, étant l’une des premières séries FX à sortir directement à Hulu, rappelez-vous, les deux sociétés appartenant maintenant à The Walt Disney Company sous le nouvelle balise “FX on Hulu”. En ce qui concerne notre pays, pour le moment on ne sait pas et qui encore moins quand.

Mentionnons enfin que le susdit Alex Garland semble avoir pris le plaisir de travailler à la télévision, car il travaille déjà sur une nouvelle série de coupe fantastique qui sera également soutenue par FX.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.