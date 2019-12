Riley Keough étant la Daisy Jones de «Tout le monde aime Daisy Jones»

Riley Keough dirige le casting de «Daisy Jones & The Six», l'adaptation télévisuelle du roman de Taylor Jenkins Reid que Blackie Books a publié dans notre pays en janvier sous le titre espagnol de «Tout le monde aime Daisy Jones».

Le protagoniste de «Mad Max: Fury sur la route», «Arriver la nuit», «Ce que Silver Lake cache», «La maison de Jack», 'Le lodge'ou la première saison de «L'expérience de la petite amie» interpréter la Daisy Jones à partir de son titre: La rock star la plus importante de la planète. Tout le monde a une opinion sur elle. Tout le monde rêve d'elle. Tout le monde cherche à être comme elle. Tout le monde veut quelque chose d'elle. Tout le monde aime Daisy Jones.

Scott Neustadter et Michael H. Weber («(500) vous donnez ensemble», «L'artiste du désastre») sont les créateurs et scénaristes de cette mini-série produite par Big Indie Pictures, Hello Sunshine, Circle of Confusion et Amazon Studios qui présentera Will Graham en tant que showrunner.

Niki Caro, à nouveau responsable «Muln» De Disney à la sortie en mars prochain, réalisant plusieurs de ses 12 épisodes, dont le premier, en plus de servir de producteur exécutif avec Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, les Neustadter et Weber susmentionnés et la romancière elle-même.

Celui de Camila Morrone («Mickey et l'ours») est l'autre nom, pour l'instant confirmé, de la distribution de cette production dont le synopsis espagnol officiel est le suivant.

Tout le monde connaît Daisy Jones & The Six: L'album du groupe Aurora est venu définir l'ère du rock'n'roll de la fin des années 70, et toute une génération de filles a voulu grandir pour devenir Daisy. Mais personne ne connaît la raison de la scission du groupe le soir de leur dernier concert au Chicago Stadium le 12 juillet 1979 … jusqu'à maintenant.

Daisy est une fille qui atteint l'âge de la majorité à Los Angeles à la fin des années 60, se faufile dans les clubs du Sunset Strip, dort avec des rock stars et rêve de chanter en Go Go Whisky. Le sexe et la drogue sont excitants, mais c'est le rock n roll qu'il aime le plus. Au moment où il a vingt ans, sa voix est perceptible et il a le genre de beauté insouciante qui rend les gens fous.

The Six, un groupe dirigé par le mélancolique Billy Dunne, a également été noté. À la veille de sa première tournée, sa petite amie Camila découvre qu'elle est enceinte, et sous la pression d'une paternité et d'une célébrité imminentes, Billy devient un peu fou sur la route.

Daisy et Billy se croisent lorsqu'un producteur se rend compte que la clé du succès suralimenté est d'unir les deux. Ce qui se passe ensuite devient une légende.