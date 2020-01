Riley Keough n’est pas la bienvenue … ici. Nouveau trailer (et affiche) de ‘The Lodge’

Neon a sorti une nouvelle bande-annonce pour ‘Le lodge«, le premier film tourné en anglais par le do formé par Veronika Franz et Severin Fiala, responsables de quelques années»Bonne nuit maman«combien il a parlé.

Le film tourne autour d’Aidan (Jaeden Lieberher) et de Mia (Lia McHugh), deux jeunes hommes qui refusent d’accepter Grace (Riley Keough), la nouvelle petite amie de son père (Richard Armitage); mais, lorsque les enfants et la femme sont enfermés dans une maison au milieu d’un paysage glacial, ils n’ont d’autre choix que de vivre ensemble … tandis que le terrible passé de Grace se dévoile.

Alicia Silverstone complète la distribution principale de cette production de Hammer Films et FilmNation Entertainment écrite par Sergio Casci (‘The Caller’) avec Franz et Fiala susmentionnés.

Le film sortira enfin à New York et Los Angeles ce 7 février pendant deux semaines plus tard, le 21 du même mois, faisant le saut dans le reste du pays. De son côté, Sony Pictures sera responsable de sa distribution dans notre pays, bien que pour le moment il n’ait pas communiqué quand ni de quelle manière.

Un film qu’un serveur a eu l’occasion de voir lors de la dernière édition du Festival de Sitges. Un film “à l’apparence d’une formule qui parvient néanmoins à échapper à son apparition. Les responsables de” Goodnight Mommy “reviennent avec une autre histoire maladive et souffert avec des enfants du milieu qui se souviennent, pour leur ton et leur mise en scène, de films comme “The Shining”, “Arrive at Night” ou “Hereditary” “.

“Une histoire atmosphérique extrêmement intrigante, toujours intéressante mais aussi un” petit “film dont les bonnes intentions ne sont pas tout à fait arrondies”, bref.

