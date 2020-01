Riot Games défend le règlement proposé dans une affaire de discrimination

Les avocats de Riot Games défendent l’accord de 10 millions de dollars proposé par la société dans une affaire de discrimination. Après avoir rendu compte du procès, le League of Legends Le développeur a envoyé à . une copie d’un récent dossier judiciaire contestant l’allégation d’une agence de l’État de Californie selon laquelle le règlement proposé de 10 millions de dollars par Riot est insuffisant.

Riot Games a récemment proposé un accord de 10 millions de dollars avec les femmes, dont le recours collectif est né d’une culture de discrimination et de harcèlement au sein de l’entreprise. Les femmes ont accepté, mais deux agences de l’État de Californie s’y sont opposées, affirmant que les femmes devaient beaucoup plus – environ 390 millions de dollars de plus. Riot Games s’oppose à cette affirmation, affirmant que les changements qu’ils ont apportés en interne justifient un règlement inférieur à ce que beaucoup jugeraient raisonnable. Les agences affirment également que les avocats des plaignants leur ont échoué à de nombreux niveaux – une allégation que les avocats des femmes et le démenti de Riot de concert.

Dans le dossier obtenu par ., Riot Games affirme que la valeur réelle de 400 millions de dollars du procès estimé (sur la base des disparités salariales entre les hommes et les femmes) par le ministère californien de l’Emploi et du Logement équitables est injustifiée en partie parce que les informations W-2 peuvent ne pas inclure des options d’achat d’actions et d’autres détails que le DFEH n’a pas pris en considération. Cependant, l’agence a été forcée d’exiger des informations détaillées de cette nature, selon Riot Games. Le DFEH dit que Riot Games tente d’utiliser le règlement pour étouffer l’enquête de l’agence sur ses pratiques. Le développeur nie cela mais admet s’opposer au “fardeau inutile des demandes de découverte du DFEH au motif que les revendications que le DFEH prétend enquêter pourraient bientôt être résolues avec le règlement”. Riot dit avoir fourni des “réponses substantielles” aux demandes formulées par l’agence “nonobstant” ses objections.

Les avocats de Riot clôturent le dossier en disant que la société “n’a pas réglé cette affaire parce qu’elle pense qu’il existe une responsabilité à l’échelle de la classe” mais parce qu’elle veut éviter de “s’engager dans des années de litiges, des cycles de presse sans fin et la fatigue des employés qui en résulte”. Cela démontre toujours la validité de la préoccupation du DFEH selon laquelle le règlement n’oblige pas réellement Riot Games à changer ses pratiques d’emploi, c’est pourquoi le différend est en cours. Le Département des normes du travail et de l’application des lois dit que les avocats des plaignants n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne le règlement rapide et ont permis à Riot Games de s’en tirer avec de nombreuses violations – une affirmation que les deux parties en concert disent invalide. Cet organisme public a également déposé une demande d’intervention dans l’affaire. Un juge décidera si le DLSE est autorisé à intervenir dans l’affaire le 31 janvier. Peu après le 3 février, le juge statuera sur le règlement proposé de 10 millions de dollars.

Riot Games gagne régulièrement beaucoup d’argent. En 2019, League of Legends a rapporté 1,5 milliard de dollars, un peu plus que les revenus de 2018 et moins de 2,1 milliards de dollars en 2017. Les quelque 1 000 femmes éligibles pour recevoir une partie du règlement proposé de 10 millions de dollars ont largement contribué à ce succès. Les agences d’État ont raison de s’inquiéter. Même si les 400 millions de dollars sont gonflés comme le dit Riot, le développeur du jeu s’en sortira facilement si le règlement reste de 10 millions de dollars et que des changements spécifiques et de grande envergure ne sont pas obligatoires.

