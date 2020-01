Rise of Skywalker Art Book Leaks montre un film Star Wars très différent

Nouvelles images divulguées d’un livre d’art pour Star Wars: The Rise of Skywalker suggère que le film allait être très différent. The Rise of Skywalker était le dernier film de la trilogie suivante et a également clos la saga Skywalker, une histoire qui se préparait depuis plus de 40 ans. Malgré le film dépassant récemment le milliard de dollars au box-office, The Rise of Skywalker a reçu de nombreuses critiques négatives à sa sortie, principalement à cause de l’histoire.

Bien que les plans originaux de Disney pour The Rise of Skywalker n’aient pas été rendus publics, il est sûr de dire que le film était à l’origine très différent de ce que les fans avaient réellement. Les fans peuvent oublier, mais Colin Trevorrow dirigeait à l’origine Star Wars: The Rise of Skywalker, avant que Disney ne décide de ramener J.J. Abrams pour un deuxième film. L’histoire originale de Trevorrow sur Star Wars aurait été révélée il y a quelques jours, ce qui ne ressemblait en rien au film d’Abrams. Le film de Trevorrow aurait été intitulé Star Wars: Duel of Fates. Son histoire aurait gardé Kylo Ren comme le méchant principal, qui a en fait tué les parents de Rey. Le film se serait terminé avec plusieurs fantômes de Force aidant Rey à vaincre Kylo, ​​Rey formant plus tard un nouveau groupe de jeunes Jedi. Même après que Trevorrow ait quitté le projet, il semble que Disney avait encore d’autres plans pour le film.

Des photos divulguées de The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker de l’utilisateur de Twitter 신데 렐 로 (8 일부 터스 워 스포) suggèrent que le film était presque complètement différent. L’une des plus grandes différences est que Kylo Ren semble toujours être le grand méchant, Palpatine n’étant même présent dans aucun concept art. Il semble également qu’ils allaient également inclure la créature Oracle, qui était présente dans le script de Trevorrow. Une autre œuvre d’art taquine le personnel de Rey en un sabre laser double face, quelque chose que les fans avaient théorisé depuis Star Wars: The Force Awakens. D’autres pièces révèlent des scènes qui n’ont jamais été tournées, comme Kylo Ren confrontant un Chewbacca emprisonné et Rey voyant le fantôme d’Obi-Wan Kenobi.

Peu après la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Disney avait interféré avec la vision d’Abrams, entraînant la coupe finale que les fans ont vue dans les salles. Il est possible que cela contienne une part de vérité, surtout maintenant que l’illustration ci-dessus présente plusieurs scènes qui ne sont pas entrées dans le film. Les fans ont été tellement déterminés à blâmer Disney que #ReleaseTheJJCut a commencé à faire ses preuves, comme ce qui s’est passé avec la coupe de la justice de Zack Snyder. Contrairement à la Snyder Cut, cependant, il n’y a pas beaucoup de preuves qu’un J.J. Cut of The Rise of Skywalker existe réellement.

Tout en incluant certaines des scènes illustrées ci-dessus aurait pu remplir certains trous de l’intrigue pour Star Wars: The Rise of Skywalker, il semble également suggérer qu’un film très différent était initialement prévu. Cela étant dit, il n’y a aucun moyen de savoir si cela aurait été mieux que le film réel que les gens ont vu dans les salles. Un peu plus de lumière pourrait être apportée à ces idées une fois The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker sorti, mais pour l’instant, les fans devront simplement rêver de ce qui aurait pu être.

