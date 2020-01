Rise Of Skywalker est le film Star Wars le moins bien noté sur les tomates pourries

Le film Star Wars le moins bien noté sur Rotten Tomatoes est maintenant Star Wars: The Rise of Skywalker. Le plus récent film Star Wars est sorti en décembre, concluant à la fois la trilogie de la suite Star Wars et la saga Skywalker. Le film voit Rey, Poe, Finn et le reste de la Résistance affronter le Premier Ordre, ainsi que l’empereur Palpatine.

Star Wars: The Rise of Skywalker était l’un des films les plus attendus de 2019, mais malheureusement pour de nombreux fans, c’était une déception. Il semblait que Disney avait du mal à conclure adéquatement la trilogie, choisissant de retonner beaucoup de Star Wars: The Last Jedi, tout en créant un film rempli de trous de l’intrigue. De nombreux critiques ont accusé Disney d’avoir ramené Palpatine pour tenter de convaincre les fans en raison de la polarisation de The Last Jedi, et ils n’ont même pas expliqué comment l’Empereur avait survécu à son sort dans Return of the Jedi. La plupart des fans et des critiques s’accordent à dire que Disney a fait preuve de prudence en ce qui concerne la trilogie de la suite, ternissant une série appréciée des fans depuis la fin des années 70. Maintenant, le score du film Rotten Tomatoes reflète cela.

Connexes: Star Wars: La montée de Skywalker blâmer George Lucas va trop loin

Le score de Rotten Tomatoes pour Star Wars: The Rise of Skywalker est bas depuis la sortie du film, mais il est maintenant tombé sur le film le moins bien noté de la franchise. The Rise of Skywalker se situe actuellement à 52%, ce qui est inférieur à tous les films d’action à ce jour. À des fins de comparaison, Star Wars: The Force Awakens détient 93% et Star Wars: The Last Jedi a 91%. Le seul film inférieur à The Rise of Skywalker est le film d’animation Star Wars: The Clone Wars, qui a un 18%.

Alors que de nombreux fans n’ont pas autant apprécié Star Wars depuis que Disney a pris le contrôle créatif de la série, il y a eu quelques faits saillants dans la franchise depuis 2012. En 2014, Star Wars: Rebels a commencé sa course de quatre saisons, qui a reçu des critiques positives pendant quatre ans, il a été diffusé. Le Mandalorian est également sorti l’année dernière sur Disney +, qui se présente comme la toute première émission de télévision Star Wars en direct. Le Mandalorian a reçu des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques, de nombreuses personnes attribuant le spectacle à l’histoire la plus excitante de Star Wars depuis la trilogie originale. Il convient également de mentionner que la septième saison de Star Wars: The Clone Wars sortira le mois prochain, ce dont les fans ont envie depuis que l’émission a cessé ses activités en 2014. Sans surprise, ces trois émissions détiennent les trois meilleurs scores de la franchise sur Rotten Tomates.

Le score de Rotten Tomatoes pour Star Wars: The Rise of Skywalker est important car il a obtenu un score inférieur à certains des films les plus détestés de la franchise. La trilogie prequel de George Lucas a été interrompue pendant des années, et The Rise of Skywalker est même inférieur à Solo: A Star Wars Story, qui a également été déchiré par les critiques. Malgré la mauvaise réception de Star Wars: The Rise of Skywalker, Disney a plusieurs autres projets Star Wars prévus, donc les fans ne peuvent qu’espérer qu’ils obtiendront un score plus élevé sur Rotten Tomatoes et feront bien avec les critiques en général.

Plus: Star Wars 9 de Colin Trevorrow sonne mieux que la montée de Skywalker de JJ Abrams

Source: Tomates pourries