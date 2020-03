Rise of Skywalker fait des légendes Sith Canon Star Wars

La romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker restaure subtilement un univers élargi Sith dans le canon. Les nouveautés de Star Wars sont toujours attendues avec impatience; dans le cas de Star Wars: The Rise of Skywalker, il y avait un espoir général que cela résoudrait certains des nombreux trous de l’intrigue de The Rise of Skywalker.

Naturellement, toute l’attention est portée sur le retour de l’empereur Palpatine, qui est resté totalement inexpliqué dans le film lui-même. Le roman de Rae Carson révèle que la Palpatine ressuscitée est en fait un clone; après la mort de l’empereur dans Retour des Jedi, le Seigneur Sith a transféré son esprit dans un corps clone. Malheureusement pour Dark Sidious, la puissance du côté obscur était trop pour son nouveau corps, et il a commencé à se décomposer. Il n’était maintenu en vie que par les nutriments kaminoens, et son corps était attaché en permanence à une sorte de mécanisme de grue. La romanisation décrit cette grue comme un harnais Ommin, et c’est un détail important.

Ommin était un ancien Seigneur Sith introduit dans l’ancien univers élargi. The Star Wars Expanded Universe fait référence aux livres et aux bandes dessinées qui ont peuplé une grande partie des médias Star Wars entre la sortie de Return of the Jedi et les préquelles, et il a été déclaré non-canon après l’achat de Star Wars par Disney. Ommin a joué un rôle majeur dans les célèbres bandes dessinées de Tom Veitch Tales of the Jedi: Knights of the Old Republic, qui se déroulaient 4000 ans avant les événements du premier film Star Wars.

Ommin est devenu le roi de la planète Onderon, et ses études obsessionnelles du côté obscur ont conduit à la décomposition accélérée de son corps. Il s’est évanoui, permettant à son peuple de le croire mort et à sa femme de régner à sa place. Le harnais qu’Ommin portait est visuellement identique à celui de Palpatine dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Il semble que le roi Ommin soit à nouveau canon et que les ingénieurs Sith d’Exegol ont reproduit le harnais qu’il portait il y a tous ces millénaires. Chose intéressante, il semble de plus en plus que presque tous les éléments des bandes dessinées de Veitch ont été absorbés par le canon. Onderon lui-même est apparu dans Star Wars: The Clone Wars, le monde natal de Saw Gerrera, qui est devenu une figure clé de l’ère Disney. Les créatures du côté obscur créées par les Sith sur Onderon ont été canonisées dans le livre audio de Cavan Scott Dooku: Jedi Lost, qui faisait subtilement référence à ces guerres anciennes.

Bien sûr, il y a une certaine ironie à ce que Lucasfilm dessine un fil d’intrigue aussi mineur à partir d’une des histoires de Veitch. Le retour de Palpatine – en effet, l’idée même de son esprit possédant un corps de clone – est tiré des bandes dessinées de Dark Empire, également écrites par Veitch. Il semble qu’il ait eu une influence étonnamment profonde sur Star Wars: The Rise of Skywalker.

