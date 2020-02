Rise of Skywalker Home Release Scènes et commentaires supprimés manquants

Disney et Lucasfilm’s Star Wars: The Rise of Skywalker il manque des scènes supprimées et un commentaire du réalisateur. La dernière et dernière entrée de la saga Skywalker bien-aimée a été à la fois spectaculaire et source de division, et sa prochaine sortie vidéo à domicile semble faire écho à cela.

Bien qu’il soit arrivé à des critiques très mitigées et à un large éventail d’opinions diverses de fans, Rise of Skywalker était toujours un succès au box-office, avec plus de 1 milliard de dollars dans le monde. Le dernier film de la dernière trilogie Star Wars, Rise of Skywalker, a marqué J.J. Abrams revient dans la série qu’il a lancée en 2015 avec The Force Awakens. Et alors qu’Abrams était responsable des deux tiers de la nouvelle trilogie, de nombreux fans pensaient que c’était le réalisateur de The Last Jedi, Rian Johnson, qui offrait aux fans le plus proche de ce qu’ils voulaient d’un nouveau film Star Wars. Ce problème particulier est certainement une question de préférence personnelle, mais il illustre l’importance du bon réalisateur pour tout film Star Wars. Les fans sont toujours impatients de savoir quelles décisions ont été prises et pourquoi, quelles images ont été laissées sur le plancher de la salle de coupe et tout autre aperçu qui a permis de faire décoller chaque production Star Wars notoirement difficile. C’est précisément pour cette raison que bien après la bataille du box-office, le prochain terrain d’essai majeur pour un film Star Wars est souvent sa sortie vidéo à domicile.

Dans l’état actuel des choses, The Rise of Skywalker est prévu pour une sortie numérique le 17 mars et une sortie 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD le 31 mars. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent ajouter cette dernière tranche de la La saga Skywalker dans leurs collections, mais malheureusement, elle n’inclura pas ce que de nombreux fans de Star Wars considèrent comme certaines des fonctionnalités supplémentaires les plus importantes. Selon Star Wars, la prochaine sortie de la vidéo domestique ne comprendra ni commentaire (réalisateur ou autre), ni aucune scène supprimée.

Malheureusement, les omissions ci-dessus font de la sortie de la vidéo personnelle de The Rise of Skywalker le premier film de la nouvelle trilogie à sortir sans scènes supprimées. Cependant, à ce jour, seul The Last Jedi a eu une version officielle qui comprenait également des commentaires. Cela semble étrange, étant donné l’appétit insatiable pour toutes les choses que Star Wars a connues des fans. Si les dernières sorties de vidéos personnelles sont une indication, Disney pourrait simplement planifier une sortie complète de la saga Skywalker, qui pourrait inclure une variété d’extras recherchés, mais à ce stade, une telle idée n’est rien de plus qu’une conjecture. Quoi qu’il en soit, il est sûr de supposer qu’une autre version de The Rise of Skywalker ainsi que les deux autres films de la trilogie seront finalement ré-emballés et réédités, mais on ne sait pas quand cela pourrait se produire.

Pour les fans inconditionnels de Star Wars et en particulier pour les fans de The Rise of Skywalker, ne pas avoir de commentaire est un gros problème. Disney ne devrait tout simplement pas jouer avec sa fidèle base de fans à ce stade, surtout compte tenu du temps et de l’argent investis dans la franchise. Oui, l’enregistrement des commentaires n’est peut-être pas toujours l’option la plus simple compte tenu des horaires chargés de beaucoup de ceux dont les fans veulent entendre parler, mais à tout le moins, de publier Star Wars: The Rise of Skywalker les scènes supprimées auraient pu être une belle façon pour Disney de remercier les fans et les collectionneurs qui sont restés fidèles à la série pendant toutes ces années.

