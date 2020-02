Rise of Skywalker Novel confirme la connexion avec Darth Vader

La romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker confirme une coupure de connexion de Dark Vador. J.J. Star Wars: The Rise of Skywalker d’Abrams s’est ouvert de manière dramatique, avec la galaxie chancelante à la suite d’une transmission inattendue de l’empereur Palpatine lui-même. Kylo Ren a commencé une quête pour découvrir la vérité, celle qui l’a emmené dans un endroit très familier.

Cette quête l’a mené sur la planète Mustafar, le monde natal légendaire de son grand-père, Dark Vador. La tour de Dark Vador avait été laissée aux éléments hostiles de Mustafar après sa mort, et elle n’était devenue que des ruines. Cependant, les artefacts du côté obscur contenus à l’intérieur avaient été pillés par divers cultes de la Force au fil des ans. Un de ces groupes, les Alazmèques de Winsit, avait pris possession d’un Sith Wayfinder que Kylo Ren pourrait utiliser pour trouver une redoute Sith cachée dans les régions inconnues. Inutile de dire que Kylo Ren a pris le Wayfinder de l’Alazmec de Winsit par la force, les massacrant.

Lucasfilm vient de sortir un extrait de la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker, disponible sur le site de Star Wars. Il s’agit d’une version alternative et élargie de la confrontation de Kylo Ren avec l’Alazmec de Winsit, et elle voit Kylo Ren prendre conscience qu’il est surveillé par une figure inconnue. Une fois qu’il a tué l’Alazmec de Winsit, il s’avance dans les marais de Mustafar et fait face à un être mystérieux connu sous le nom de Eye of Webbish Bog. Cette créature s’identifie comme un serviteur de Dark Vador lui-même, choisi par le Seigneur des Ténèbres Sith pour protéger le Wayfinder et ne le transmettre qu’à un seul Oeil jugé digne. La description est frappante.

“Un géant a émergé, une créature glabre luisant d’humidité, des morceaux de détritus de lac accrochés à sa peau pâteuse. Ses yeux étaient fermés, mais il pouvait encore voir d’une manière, car drapé sur sa tête chauve massive et sur une épaule était un deuxième créature aux longs tentacules de l’araignée. Les deux étaient en symbiose. Kylo sentit la douleur du géant, comme s’il était l’esclave de l’araignée qui s’y accrochait. Pourtant, il ne pouvait pas non plus survivre seul. “

La romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker devait étendre l’histoire, mais cet extrait suggère que le livre adoptera une approche inattendue. Plutôt qu’une simple extension, il s’agit littéralement d’une version alternative de la même scène, étant donné qu’il n’y a aucun moyen d’intégrer de manière transparente Eye of Webbish Bog dans la coupe théâtrale réelle. Lucasfilm traite leurs romanisations comme des canons, mais cela contredit le film lui-même, introduisant un étrange élément de tension entre les deux versions. Il sera fascinant de voir quelles autres différences émergeront lorsque le livre complet sera publié – et si ces différences corrigent certains des principaux trous de l’intrigue dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Curieusement, cet extrait peut très bien faire allusion subtilement à un tel correctif. Là où Palpatine a gardé son Wayfinder avec lui, Dark Vador l’a laissé sur Mustafar, protégé. L’implication claire était qu’il ne voyait pas la nécessité de l’utiliser. Pilote beaucoup plus habile que son maître, Dark Vador n’avait vraisemblablement besoin de directions que pour voler vers Exegol une fois, puis a utilisé la Force. Kylo Ren peut avoir le même genre de compétences de pilotage surnaturel que son grand-père, expliquant pourquoi il n’a eu besoin du Wayfinder que la première fois qu’il s’est rendu à Exegol. Espérons que ceux-ci figureront parmi les scènes élargies de la romanisation, éclaircissant le problème une fois pour toutes.

