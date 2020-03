Rise of Skywalker révèle les derniers mots de Kylo Ren à Rey

La romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker a révélé quels étaient les mots d’adieu de Kylo Ren (Adam Driver) à Rey (Daisy Ridley). Positionnés pour être le méchant principal et le héros de la trilogie de la suite, les deux personnages ont fait leurs débuts dans J.J. Star Wars: Le Réveil de la Force d’Abrams à partir de 2015. Les deux ont parcouru leurs voyages respectifs, mais ont continué à se retrouver l’un pour l’autre pour diverses raisons.

À la fin de The Rise of Skywalker, les adversaires se sont réunis pour vaincre l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) – qui a pu revenir après sa défaite dans Return of the Jedi grâce au clonage. Il était évident qu’il y avait un lien entre Rey et Kylo Ren depuis le début, mais Star Wars: The Last Jedi de Rian Johnson a encore renforcé leur connexion Force qui a jeté les bases de ce qui serait leur partenariat dans le capsuleur de la saga Skywalker. Après la conversation émotionnelle de Kylo Ren avec Han Solo (Harrison Ford) à la lumière de la mort de sa mère, Leia (Carrie Fisher), il s’est précipité à Exegol pour aider Rey à affronter Dark Sidious. Et pour compenser tout ce qu’il a fait, il s’est sacrifié volontiers pour assurer sa survie.

Après le retour de Kylo Ren à la lumière, il n’a même pas eu le temps de parler à Rey de leur victoire depuis sa mort peu de temps après, mais la romanisation de The Rise of Skywalker (via CBR) de l’écrivain Rae Carson lui révèle ses derniers mots: “Une voix lui est venue à travers la Force, claire et forte.” Je serai toujours avec vous “, a déclaré Ben”, lit-on dans l’extrait du livre. Pendant ce temps, Rey avait une réponse qui faisait écho à un sentiment familier – “Elle sourit. Laissez la vérité se répandre sur elle.” Personne n’a jamais vraiment disparu “, murmura-t-elle.”

Une autre interaction controversée entre Rey et Kylo Ren tourne autour du baiser qu’ils ont partagé après la défaite de Palpatine. Puisqu’il n’y a pratiquement plus eu de discussion à ce sujet par la suite, c’est devenu un élément de The Rise of Skywalker qui était ouvert à l’interprétation des gens. Ceux qui recherchaient le couple pour avoir une relation le lisent comme un accomplissement de souhait, mais la même novélisation dit le contraire, l’appelant plutôt un “baiser de gratitude”. En supposant qu’Abrams et le co-scénariste Chris Terrio n’aient jamais voulu que la scène soit romantique, il est curieux de savoir pourquoi ils l’ont même mise dans le film en premier lieu, car cela devait provoquer une certaine confusion.

Étant donné que des copies de Star Wars: The Rise of Skywalker des romans ont été distribués, les fans ont appris de nouvelles informations sur le film. Il a également servi de excellent lien pour expliquer certains aspects du film qui n’étaient pas clairs ou simplement ignorés. Certains pourraient faire valoir que quelques détails du livre qui ont été omis du film auraient dû être inclus comme celui-ci, ce qui aurait bien fonctionné car ils ont choisi de ne pas avoir un fantôme de Ben Solo Force à la fin.

