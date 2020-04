Rise of Skywalker’s Full Luke & Leia Fight Revealed In New Images

Nouvelles images de Star Wars: The Rise of Skywalker montrent la bataille prolongée au sabre laser de Luke (Mark Hamill) et Leia (Carrie Fisher). Les fans ont été surpris d’apprendre qu’il y avait un moment où Luke a commencé à former Leia pour être un Jedi, bien qu’elle ait abandonné après avoir appris que sa formation continue conduirait à la dévastation de son fils. Cela a été révélé dans The Rise of Skywalker, qui présente un flashback rapide d’un jeune Luke et Leia se battant ensemble. CGI avait l’habitude de vieillir Hamill en remplaçant Luke, mais depuis que Fisher est décédé tragiquement en 2016, sa fille Billie Lourd est intervenue pour Leia. Lourd a également joué un petit rôle dans la nouvelle trilogie en tant que lieutenant Connix.

Le décès de Fisher a perturbé les plans mis en place pour l’histoire de la trilogie de Leia. Alors que les deux premiers films de la trilogie de redémarrage comprenaient des rôles élargis pour Han Solo (Harrison Ford) et Luke, The Rise of Skywalker était censé avoir un rôle plus important pour Leia. Au lieu de cela, le réalisateur JJ Abrams a dû se contenter de huit minutes de séquences inutilisées de films précédents pour créer la fin de Leia. Le flashback représente l’un des derniers moments où Leia est vu à l’écran dans The Rise of Skywalker.

Dans le cadre des fonctionnalités spéciales incluses dans la sortie à domicile de The Rise of Skywalker, de nouvelles images de la formation de Luke et Leia ont été mises à disposition. La scène elle-même est courte, mais elle était à l’origine beaucoup plus longue et a fini par être réduite pour la coupe finale. Pour référence, Luke brandit le sabre laser vert tandis que Leia a le bleu. Comme les images l’indiquent, la scène d’entraînement complète comprenait un peu plus d’action. Vous pouvez les voir ci-dessous:

En dépit de favoriser la politique sur les voies des Jedi, Leia a démontré sa capacité à utiliser la Force à plusieurs reprises tout au long des nouveaux films. Grâce à la Force, Leia a pu sentir quand Han et Luke sont morts, et, ce qui est peut-être le plus controversé, elle a utilisé la Force pour se sauver après avoir été aspirée dans l’espace pendant Star Wars: The Last Jedi. La montée de Skywalker était la première fois qu’il était confirmé que Leia était presque devenu un Jedi, cependant.

Comme beaucoup de The Rise of Skywalker, la fin de Leia s’est avérée source de division chez certains fans, bien que cela puisse être attribué au manque d’options disponibles pour Abrams et son équipe. On peut affirmer qu’ils ont fait de leur mieux dans les circonstances, bien qu’il soit difficile de ne pas être déçu que Leia ne lui ait pas été due. cependant, La montée de Skywalker a quand même réussi à révéler quelque chose de nouveau sur Leia, à la grande surprise des fans.

