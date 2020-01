Riverdale: 10 raisons pour lesquelles Betty & Veronica Aren ne sont pas de vrais amis

Les fans de Riverdale adorent passer leurs mercredis soirs à rattraper Archie et le gang. Les quatre principaux: Archie, Jughead, Veronica et Betty, sont évidemment les personnages préférés des fans de la série. Chaque personnage apporte quelque chose de différent à la table qui les rend attrayants pour les fans et ensemble, ces quatre sont irrésistibles.

CONNEXES: Classé: 10 meilleurs personnages de Riverdale

Les fans aiment particulièrement l’amitié de Betty et Veronica. Bien que ces deux semblent souvent les meilleurs BFFS, ils partagent également quelques moments discutables. Il y a plusieurs occasions où les fans se demandent exactement comment ce duo est resté si proche tout ce temps. Eh bien, peut-être qu’ils ne l’ont pas fait? Voici 10 raisons pour lesquelles ces Riverdale Vixens ne sont pas vraiment de vrais amis.

10 Veronica embrasse Archie

Lorsque la nouvelle fille Veronica Lodge déménage à Riverdale, elle jette instantanément son regard sur Archie Andrews. Bien sûr, Veronica devient rapidement meilleure amie avec Betty, qui a quelque chose pour Archie depuis l’école primaire et considère Archie et elle-même comme pratiquement des âmes sœurs.

Ronnie est au courant de cette information et la respecte même au début, exhortant Betty à opter pour Archie. Malheureusement, les choses tournent mal dans un placard lors d’une fête organisée par nul autre que Cheryl Blossom. V finit par embrasser Archie et alors que Betty n’a pas vu cela se produire, elle a fui la scène, supposant probablement le pire. Veronica l’a immédiatement regretté mais il était trop peu trop tard car elle savait qu’elle avait déjà blessé Betty.

Veronica essaie d’acheter l’amitié de Betty

Il est évident que V regrette vraiment d’avoir embrassé Archie, mais il est difficile de se sentir mal pour elle alors que toute cette situation aurait pu être facilement évitée. Veronica savait à quel point Betty aimait Archie et Ronnie connaissait à peine le gars, alors pourquoi risquer quoi que ce soit si cette nouvelle amitié était réellement importante pour elle?

Le prochain jour d’école, Veronica arrive en classe prête à racheter l’amitié de Betty avec des mani-pedis et des cupcakes frais de New York. Ce n’est pas exactement la meilleure façon de renforcer l’amitié et cela n’a clairement pas fonctionné car Betty est devenue plus agitée avec Veronica, les post-cupcakes.

8 Betty Ices Out Veronica

Après le baiser de Varchie, Betty le maintient ensemble pendant environ la moitié d’une journée d’école, puis elle s’effondre. À ce stade, Betty a réalisé qu’Archie n’était pas en elle et ne le serait jamais. Elle a également commencé à réaliser la probabilité que Veronica embrasse Archie à la fête de Cheryl.

CONNEXES: 10 moments Riverdale qui ont dépassé notre cringe-mètre

Betty dit à Kevin qu’elle ne pense pas que l’amitié de Veronica et elle a beaucoup d’avenir et elle propose même d’emmener Cheryl pour obtenir des mani-pedis, juste pour revenir à Veronica. Honnêtement, tout cela est très mesquin de la part de Betty et montre à quel point le début de son amitié avec Ronnie était vraiment difficile.

7 Betty Kisses Archie

Ah, vengeance, Betty attendait ce moment depuis longtemps. Ce baiser vient beaucoup plus loin dans la série, mais Betty est connue pour avoir une rancune ou deux depuis un certain temps. Après que Betty a rompu avec Jughead et Archie a rompu avec Veronica, les deux amis partagent un moment ensemble.

C’était une chose unique mais c’était toujours une mauvaise décision de la part de Betty car Veronica et Archie n’avaient pas été rompus depuis longtemps avant que ce baiser ne se produise. Bien sûr, Betty savait que cela nuirait à Veronica à long terme et elle l’a quand même fait.

6 Veronica Kisses Jughead

Oui, ces deux-là sont évidemment de grands amis, vu la fréquence à laquelle ils finissent par s’embrasser. Après que Veronica ait découvert le baiser entre Betty et Archie, Veronica propose à Jughead et dit qu’ils devraient s’embrasser pour égaliser les chances.

Bien que ce soit 1000% une mauvaise idée, Jughead finit par accepter et les deux s’embrassent juste devant Betty et Archie. Ce moment est gênant pour tout le monde. Veronica a clairement embrassé Jughead juste pour revenir à sa meilleure amie et à son petit ami, ce qui était faux à bien des égards.

5 Veronica Peer Pressures Betty

Veronica a toujours été un peu plus sauvage que Betty, mais considérant qu’ils sont censés être les meilleurs amis, Ronnie devrait comprendre cela et ne devrait jamais pousser Betty à faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire. Une nuit lors d’une fête, Veronica demande à Betty de faire du jingle-jangle puis lui fait honte devant tout le monde quand Betty dit non.

CONNEXES: 10 plus grands (et meilleurs) gestes romantiques à Riverdale

Betty reste à la fête et regarde ses amis prendre le médicament, mais, bien sûr, il ne faudra pas longtemps à Veronica pour essayer de convaincre Betty de se joindre à la fête en la traitant de giroflée.

4 Betty Dumps Veronica pour le capot noir

Ce moment arrive peu de temps après que Ronnie accuse Betty d’être une giroflée. Betty se balistique et commence à appeler Veronica tous les noms du livre. Elle accuse Veronica de ne pas vraiment vouloir être amie avec elle, puis elle finit par sortir du parti.

Bien sûr, les fans savent que Betty choisissait ce combat uniquement pour protéger Veronica du Black Hood. Cependant, les listes d’insultes lancées par Betty semblaient assez personnelles et sincères, presque comme si ces sentiments bouillonnaient à l’intérieur de Betty depuis un certain temps. Cette scène donne définitivement aux fans un aperçu de ce que Betty pourrait réellement penser de son meilleur ami.

3 Betty blâme Veronica pour les actions d’Hiram

Betty ne semble pas penser que Veronica et son père, Hiram, sont des gens très différents. Chaque fois que Hiram fait quelque chose de sournois, Betty semble croire que Veronica participe également au plan. Par exemple, Betty s’y prend vraiment avec Veronica quand elle pense que Veronica savait que Hiram avait acheté The Riverdale Register.

CONNEXES: 10 grands films dramatiques pour adolescents à regarder si vous aimez Riverdale

Non seulement ce journal est vraiment important pour Betty et sa famille, mais c’est également l’un des principaux organes de presse qui font le point sur Hiram et ses derniers projets. Bien qu’il soit absolument louche de Hiram d’acheter The Register, Betty n’a pas le droit d’accuser Veronica de travailler avec son père.

2 Ils se battent à petits coups

Chaque fois que ces deux-là viennent à bout, ils finissent toujours par lancer des coups de poing sous la ceinture. Ils aiment utiliser des informations personnelles avec lesquelles ils se sont fait confiance en tant que munitions en cas de désaccord. Par exemple, lorsque le noyau dur reste dans la cabine de Veronica pour le week-end, les couples finissent vraiment par s’entendre.

Betty et Veronica se lancent immédiatement dans la jugulaire en lançant des secrets personnels comme insultes. C’est un mystère de voir comment ces deux-là peuvent prétendre qu’ils sont si proches quand ils sont également si facilement disponibles pour un smackdown verbal l’un avec l’autre.

1 Ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble

Au fur et à mesure que la série progresse, ces deux-là passent de moins en moins de temps ensemble. Veronica est trop impliquée pour abattre son père tandis que Betty est trop occupée à résoudre des mystères avec Jughead. Il est rare que les fans aient un moment solide avec Veronica et Betty.

S’il est possible que les deux passent plus de temps ensemble hors écran, dans un univers Riverdale où il n’y a pas de public, il est également très probable qu’ils se séparent. Ils ne semblent plus avoir besoin les uns des autres et leurs intérêts sont très différents. Il est difficile de se rappeler ce qui a même réuni ces deux amis en premier lieu.

SUIVANT: Riverdale: 10 raisons pour lesquelles Archie et Jughead ne sont pas de vrais amis