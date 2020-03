Riverdale: Comment (et pourquoi) Jughead a truqué sa mort

Avertissement: SPOILERS à venir pour Riverdale saison 4, épisode 15, “Chapitre soixante-douze: Pour mourir pour.”

Riverdale a finalement révélé la vérité sur la mort supposée de Forsythe Pendleton “Jughead” Jones III, et ce ne sera probablement pas un choc que lui et le gang aient simulé sa disparition. La mort de Jughead a été taquinée pour la première fois à la toute fin de la saison 3 de Riverdale, et une grande partie de la saison 4 a été dépensée pour la construire en flash-forward. À la fin de l’épisode 13, “Chapter Seventy: The Ides of March”, nous avons vu Betty se tenir au-dessus du corps de Jughead, tenant une pierre sanglante dans sa main – et un nouveau mystère de meurtre a commencé.

La question de savoir si Jughead était vraiment mort ou non n’a pas duré longtemps, et c’est probablement pour le mieux. Pour commencer, il n’y avait aucune chance que Riverdale soit sur le point de tuer l’un de ses quatre personnages principaux et d’écrire un acteur préféré des fans comme Cole Sprouse hors de la série, donc faire glisser les choses pendant plus de deux épisodes serait devenu fastidieux à regarder . Après tout, le fait que Jughead était encore en train de raconter était un assez gros indice qu’il n’était pas mort.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Skeet Ulrich et Marisol Nichols quittant la saison 4 de Riverdale

Pendant les deux derniers épisodes, Riverdale a gardé le dialogue de Betty, Veronica et Archie ambigu, mais il était clair de leur manque de dévastation totale que Jughead était toujours en vie. Le méchant machiavélique de Stonewall Prep, Donna Sweett, l’a deviné pendant “To Die For”, mais n’a pas réussi à trouver de preuve au-delà du détail tremblant de trois tasses de milkshake dans le bunker. Alors, comment Jughead a-t-il réussi à simuler sa propre mort, et qui en faisait partie?

La tentative de meurtre de Jughead Jones

Jughead n’est peut-être pas mort, mais l’entaille sur son front et le fait que Donna et Bret se croyaient tous deux morts (et ont essayé d’encadrer Betty pour cela) confirment qu’il y a eu au moins une tentative de meurtre la nuit de la fête de Stonewall. Jughead a dit à Betty qu’il avait un plan avant d’aller à la fête, où il a confronté Bret et l’a suivi dans les bois pour, selon les mots de Bret, “régler cela”. Tout en suivant Bret à travers les bois, Jughead a troqué son masque de lapin contre son bonnet de marque, qui, selon Betty, lui a peut-être sauvé la vie en amortissant le coup du rocher.

Dans le cadre de la bataille d’esprit en cours entre les preppies de Stonewall et le gang Riverdale, il semble que Bret et Donna sont allés à la fête avec l’intention de tuer Jughead, et Jughead s’y est rendu avec l’intention d’être tué – ou plutôt de le faire on dirait qu’il l’avait été. Donna a configuré Betty pour ressembler au meurtrier en lui soufflant le souffle du diable, provoquant une perte de mémoire. Bret ou Donna ont frappé Jughead avec le rock (basé sur la promo de la semaine prochaine, qui montre la manche de l’agresseur, on dirait que c’était Donna). Par la suite, Donna a amené une Betty droguée sur la scène du crime et a placé la pierre ensanglantée dans sa main. C’était le crime parfait, et tout cela servait à dissimuler un autre crime parfait.

Pourquoi Jughead a truqué sa mort

Allongé dans le bunker avec Jughead, Betty souligne qu’être “mort” lui a donné un temps crucial pour enquêter sur un autre meurtre: celui de son ancien professeur d’anglais, M. Chipping. Après avoir accepté d’aider Jughead à révéler la vérité sur le premier roman de Baxter Brothers, M. Chipping est venu en classe, l’air secoué, et a dit aux étudiants qu’ils discuteraient du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Il a ensuite dit à Jughead qu’il était désolé de ne pas pouvoir l’aider, avant de sauter par la fenêtre de la salle de classe jusqu’à sa mort. Jughead était horrifié, mais aucun des autres élèves de la classe n’avait l’air surpris.

Connexes: Riverdale et Sabrina sont-elles dans le même univers?

Jughead est arrivé à la conclusion que les preppies avaient en quelque sorte assassiné M. Chipping ou l’avaient forcé à se suicider par chantage, en particulier après qu’il soit apparu qu’ils avaient tous fait un “exercice d’écriture” dans lequel ils ont écrit des notes de suicide pour leur défunt professeur . Jughead enquêtait sur la mort de M. Chipping lorsqu’il a été expulsé de Stonewall pour de fausses accusations de plagiat. Il n’a pas pu se défendre contre ces accusations en raison de l’influence que Bret avait sur lui, sous la forme d’une bande filmée en secret de Jughead et Betty en train de faire l’amour. Incapable de travailler contre les prépies en plein air, Jughead a conclu qu’il devrait le faire d’au-delà de la tombe.

Il semble que le principal objectif de Jughead simulant sa mort était de semer des graines de conflit parmi les prépies (quelque chose qui a réussi, basé sur la révélation de Donna que Jonathan a été tué et son combat avec Bret) et de les faire trébucher en les forçant à dépenser leurs énergies pour couvrir un meurtre qui n’a pas réellement eu lieu. Comme l’explique Betty, “Tout cela est un jeu de confiance, et que se passe-t-il lorsque vous n’avez pas confiance? Des erreurs sont commises.” Il était nécessaire de rendre la mort de Jughead convaincante pour empêcher les préposés de faire le tour des wagons et de les forcer à craquer sous la pression de dissimuler le meurtre.

Qui était sur le complot?

Certaines personnes étaient en train de comploter pour simuler la mort de Jughead depuis le début, tandis que d’autres ont été informés plus tard. Betty, Veronica et Archie devaient savoir ce qui se passait vraiment, car Archie a vérifié le corps de Jughead alors qu’il était au sol et a proclamé haut et fort qu’il n’y avait pas de pouls et qu’il était mort. Ce moment, et tout à partir de ce moment-là – y compris la scène flash-forward où les trois ont brûlé leurs vêtements et se sont jurés de se taire – était une performance pour les preppies. Ils devaient supposer que Bret et Donna les regarderaient et les suivraient, et continueraient jusqu’à ce qu’ils rentrent tous à la maison.

Charles, le Dr Curdle Jr., F.P. Jones et Jellybean. Charles a conseillé à Betty sur la façon d’agir comme un coupable essayant de dissimuler un crime, il devait donc être au courant dès le début. F.P. doit avoir été renseigné sur le plan plus tard, car Charles a dû le piéger pour lui remettre le rocher ensanglanté. Il est probable qu’on lui ait dit ce qui se passait vraiment avant d’organiser la perquisition. Vers la même époque, le Dr Curdle a été entraîné dans le complot afin qu’il puisse examiner le corps et déclarer officiellement Jughead mort. Jellybean aurait naturellement été informé aussi, puisque Jughead ne voudrait pas mettre sa sœur à travers le traumatisme de penser qu’il était mort.

Archie a dit à Mary Andrews quand il a vu à quel point elle était bouleversée par le fait qu’Archie ait perdu son père et son meilleur ami en si peu de temps. Enfin, Betty a dit à Alice Cooper la vérité du dossier, tandis qu’Alice réalisait un documentaire sur toute l’affaire. Avec dix personnes impliquées dans le complot de la mort truquée de Jughead, ce n’est plus qu’une question de temps avant que la vérité ne sorte.

Plus: Comment Katy Keene se connecte à Riverdale (et quand cela a lieu)

Game Of Thrones: Pourquoi l’acteur original de Daenerys a été refondu

A propos de l’auteur

Hannah est avec . depuis les jours grisants de 2013, débutant en tant qu’humble journaliste et finissant par gravir les échelons à travers une série de stratagèmes machiavéliques et de trahisons. Elle est maintenant rédactrice et éditrice de reportages, couvrant les sujets les plus chauds du monde des nerddom depuis son port d’attache à Oxford, au Royaume-Uni.



Hannah aime les films d’horreur étranges, les films de science-fiction les plus étranges, ainsi que l’adaptation cinématographique de Need for Speed ​​- le plus grand film de jeu vidéo de tous les temps. Elle a vécu et étudié à New York et à Toronto, mais est finalement rentrée chez elle afin de pouvoir obtenir une bonne tasse de thé. Ses passe-temps incluent le dessin, les jeux vidéo, de longues promenades dans la campagne et perdre beaucoup trop de temps sur Twitter.



En parlant de ça, vous pouvez suivre Hannah en ligne sur @ HSW3K

En savoir plus sur Hannah Shaw-Williams