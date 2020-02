Rob Cesternino revient sur 10 ans de podcasting

Ça peut être idiot. Cela peut être grave. Cela peut être impossible à expliquer. Pendant une décennie, Rob Cesternino a parlé dans un microphone et un nombre croissant d’auditeurs à la recherche de communauté, d’acceptation ou peut-être d’un moyen de passer le temps sont à l’écoute. Cette entreprise, qui a commencé en 2010 comme un moyen pour les deux fois Survivant candidat à avoir une excuse pour discuter de Heroes vs Villains, est devenu une poursuite rentable. Il a provoqué le rire, il a réconforté et a favorisé la compréhension des complexités profondes de la stratégie et du monde qui nous entoure.

Les paroles de Rob ont atteint des gens de New York à la Californie, du Canada à l’Australie et partout ailleurs. Son effort pour couvrir non seulement l’émission sur laquelle il est apparu en 2003 et 2004, mais pour englober un large éventail d’émissions de réalité et de scripts – y compris certains podcasts qui sont dans un genre qui leur est propre – a créé une communauté en constante expansion de les adeptes unis dans leur créneau désireux de regarder quelqu’un décomposer ce qu’ils venaient de regarder.

Le podcast éponyme a fait partie intégrante de l’offre d’une plate-forme de podcasteurs talentueux et de l’ouverture d’un espace permettant aux auditeurs de se connecter, de célébrer et, le cas échéant, de compatir. Le 12 février, le jour même de la première de Survivor: Winners at War, RHAP commémorera son dixième anniversaire. Sa longévité a été maintenue, en grande partie, parce que l’homme qui se dit tout-savoir ne prétend jamais avoir toutes les réponses.

.: À quel point est-ce fou que vous fassiez Rob Has a Podcast depuis 10 ans?

Rob Cesternino: J’ai vraiment l’impression que lorsque j’ai commencé Rob Has a Podcast, je me souviens avoir eu l’impression, mon garçon, c’est dommage d’avoir commencé ça à la fin de Survivor parce que ce serait génial si cela devait continuer. Mais Survivor est bizarre parce que Survivor a toujours un an ou deux avant de se terminer à n’importe quel moment de son cycle de vie. C’est un miracle qu’il y ait eu autant de survivants avec Rob Has a Podcast qu’avant Rob Has a Podcast.

Expliquez à quelqu’un qui ne suit pas la télé-réalité de si près, qu’en est-il de Rob Has A Podcast qui rassemble des gens du monde entier?

Rob Has a Podcast est en quelque sorte comme une radio de talk-show sportif sur des émissions de télé-réalité, comme Survivor, comme Big Brother, où nous parlons de ce qui vient de se passer et nous décomposons les mouvements de ce que nous pensons qui va se passer et nous interviewons les différents les joueurs qui sont venus des émissions, entendent leurs histoires et ont créé une communauté parmi les fans qui sont tous vraiment passionnés par les émissions, mais qui n’ont peut-être personne dans leur vie réelle qu’ils rencontrent et qui savent qui suivent et qui se soucient autant ces spectacles fous comme ils le font.

À l’origine, c’était un projet parallèle pour vous. À quel moment avez-vous réalisé que vous pouviez faire cela à temps plein?

Donc, je faisais Rob Has un podcast depuis plus de quatre ans et j’étais licencié du travail auquel je travaillais et j’étais à un point où je consacrais tellement de temps à Rob Has un podcast sur le côté que, si je devais aller chercher un emploi, j’étais fondamentalement indésirable parce que, eh bien, je dois être absent le mercredi soir pour faire Survivor Know-It-Alls et j’ai besoin de jeudi matin gratuitement donc Je peux faire des interviews avec des joueurs qui venaient juste de voter, et j’étais si peu attrayant en tant que personne à embaucher que j’ai dit: “Et si, à la place, je consacrais tout mon temps à faire de Rob Has a Podcast? Puis-je soutenir ma famille ? ” Je viens d’avoir mon premier fils à l’époque, est-il possible que je puisse faire ça à plein temps? J’ai donc fini par le faire avec tout mon temps, en commençant au début de 2014.

Comment avez-vous grandi en 10 ans depuis le début du podcast?

Quand nous avons commencé à faire le show, c’était comme si personne n’écoutait. Peu importait ce que nous disions de tout ce qui s’était passé, c’était libérateur et c’était intime et nous pouvions dire des choses qui étaient probablement plus méchantes à propos des candidats, se moquer davantage des gens parce que personne n’écoutait. C’est arrivé au point où c’est tellement omniprésent où maintenant, entre les médias sociaux et le nombre de personnes qui écoutent l’émission, tout le monde écoute, en termes de joueurs et de fans des joueurs, il est donc beaucoup plus difficile maintenant de faire le podcast car il est presque impossible de briser le jeu et de ne pas offenser la façon dont nous couvrons la saison. Quelqu’un a toujours l’impression que nous sommes trop durs avec eux. Donc, ce que cela m’a forcé à faire, c’est que, premièrement, je ne dis presque jamais quelque chose à propos d’une personne que je ne pourrais pas dire en face. Je peux toujours faire des blagues, mais si je ne serais pas disposé à le dire à la personne si elle était dans la pièce, je ne le dirai généralement pas. Habituellement. Et puis je dois juste essayer de me rappeler d’être juste dans la couverture parce que tout le monde écoute.

Je pense que vous marchez très bien sur cette corde raide. Ce n’est pas une chose facile à faire.

Ce n’est pas facile.

Quel moment dans Rob a une histoire de podcast qui vous rend le plus fier?

Le moment où j’ai été le plus fier de ce que nous avons construit a été le podcast de l’année du public en 2015. C’était pour l’année qui venait de s’écouler. Nous étions contre Serial. Nous avons vraiment fait campagne dans notre communauté, “N’oubliez pas de voter, n’oubliez pas de voter, n’oubliez pas de voter” et nous avons fini par gagner et battre Serial aux Podcast Awards. Ce fut un grand moment car il ne s’agissait pas seulement de reconnaître ce qu’était le podcast. C’était une telle célébration de «Nous l’avons fait», car elle exigeait que toute la communauté se concentre sur «N’oubliez pas de voter, n’oubliez pas de voter, n’oubliez pas de voter». Et nous avons fini par bouleverser Serial à son apogée.

Je veux revenir à ce qui a été, pour beaucoup, le moment le plus sombre de l’histoire de Survivor, mais aussi, l’un des moments les plus incroyables de l’histoire de Rob Has a Podcast. La façon dont vous avez géré la discussion autour de l’épisode de fusion dans Island of the Idols était vraiment magnifique. En y réfléchissant maintenant, toute la préparation qui a été nécessaire pour vous assurer que vous avez couvert ce moment et le problème avec le temps et la sensibilité qu’il méritait et l’effusion de soutien que vous avez reçu de la communauté, qu’est-ce que cela vous a montré sur l’impact et atteindre votre podcast peut avoir?

C’était vraiment le point le plus sombre de l’histoire de mes 10 ans de couverture de Survivor. C’était le vrai point bas de toute la série. Pour que la communauté de Rob Has a Podcast me dise comment ils se sentent, où pourrais-je me cacher? Je dois le couvrir. Ce fut une expérience vraiment positive au cours de certaines périodes sombres et un espace sûr pour que les fans puissent traiter ce qui se passait et poser des questions à ce sujet car nous le vivions tous ensemble. C’était juste une bénédiction que nous ayons pu compter sur cette communauté pour avoir le soutien les uns des autres et j’ai pu faire venir des gens qui sont très compétents pour parler de ces choses avec moi et répondre à mes questions que je eu sur toute cette expérience. Je pensais juste que la communauté a géré toute cette situation de manière très mature.

Vous avez dit sur votre podcast cette semaine-là que chaque chose positive dans votre vie venait, en quelque sorte, de Survivor. Selon vous, quelle est la chose la plus positive que vous ayez rendue à la communauté?

Je pense que la meilleure chose que je fais pour la communauté et pour les gens qui écoutent le podcast est que je suis toujours là. Je ne pense pas que je suis le meilleur diffuseur. Je ne pense pas que je suis le meilleur stratège, mais pour toutes les personnes qui ont besoin du podcast, je suis là. Je vais faire beaucoup de spectacles. Si vous avez un trajet, si vous avez un tas de courses à faire et des choses que vous devez faire, je vais avoir un podcast pour vous et j’espère que vous craquez un sourire. J’espère qu’il y aura un moment qui égayera votre journée. Il y a tellement de gens avec qui nous avons pu communiquer avec la communauté, des gens qui ne savaient même pas qu’il y avait d’autres personnes qui aiment ces émissions ou d’autres personnes avec qui je pourrais me renseigner sur ce genre de choses. Nous avons pu favoriser cette communauté incroyable et nous avons tellement de gens qui traversent des moments difficiles au-delà du banal. Je traverse vraiment des moments difficiles de la vie et ils peuvent oublier ces choses pendant un petit moment pour écouter ce podcast pour parler de quelque chose qui les passionne vraiment et c’est la grande chose que je peux faire pour redonner à les gens qui écoutent.

Si vous deviez deviner, où est ce podcast dans 10 ans? Faites-vous toujours Rob Has a Podcast? Vos fils ont-ils repris le podcast pendant que vous hébergez Survivor? Survivor existe-t-il même dans 10 ans?

J’espère vraiment que Survivor existe toujours dans 10 ans. Autant que les gens se plaignent de tous les problèmes qu’ils pourraient avoir avec Survivor pour un certain nombre de raisons, je ne pense pas que les gens soient sur le concept de Survivor. J’espère donc que Survivor continuera d’exister, que ce soit sous une forme différente ou que nous le regardions d’une manière différente, j’ai l’impression que le concept est si brillant et simple. J’espère que cela continuera d’exister très longtemps. Et ce que j’espère, c’est que la communauté que nous avons bâtie est assez forte pour rester ensemble et continuer à s’amuser à parler – que ce soit ces types de spectacles ou d’autres choses qui sont d’un intérêt différent, comme nous le faisons avec Rob et Akiva Need un podcast ou News AF (ndlr: l’AF, dans ce cas, signifie des faits réels) – les gens aiment avoir des podcasts amusants pour écouter si Survivor ou Big Brother restent à l’antenne à perpétuité.

Je ne vais pas vous demander de plonger dans la saison 40 car il y a des heures interminables sur votre site Web où vous faites exactement cela. Mais je ne veux pas partir sans discuter de Winners at War. Alors, donnez-nous un peu de taquinerie: quelle prédiction audacieuse avez-vous pour la prochaine saison de Survivor?

Ma prédiction audacieuse est que (ndlr: si vous êtes à 100% sur le bord de l’extinction, fermez les yeux), le bord de l’extinction ne sera pas aussi détesté cette fois que c’était la première fois, uniquement parce que je pense avec ces 20 joueurs, des gens que nous attendons depuis si longtemps pour voir, ils reviennent pour un autre tour et nous allons perdre quelqu’un pour la première nuit. Je pense qu’il va y avoir des moments qui sortiront du Bord de l’Extinction, (il est maintenant sûr d’ouvrir les yeux) mais NE LE FAITES PLUS! Et aussi, j’espère qu’après la dernière sortie, il y aura peut-être quelques modifications apportées à Edge of Extinction pour le rendre un peu plus agréable au goût la deuxième fois.

