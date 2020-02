Rob Zombie a réalisé un épisode de CSI: Miami: voici lequel

Rob Zombie est un cinéaste qui a eu une réputation assez intéressante avec le genre d’horreur, mais l’un de ses projets les plus surprenants est quand il a réalisé un épisode de CBS: CSI: Miami.

Au début des années 2000, CBS a connu un énorme succès avec sa série de crimes procéduraux, CSI: Crime Scene Investigation. L’émission a pu évoluer vers une véritable franchise où plusieurs séries se sont déroulées pendant des décennies et ont amassé des centaines d’épisodes. Il peut parfois être facile de radier l’aspect formel des programmes de CSI, mais ils ont apporté les enquêtes sur les meurtres au grand public de manière significative. Même si la série était plus à l’aise pour suivre un modèle que pour repousser les limites, il y a encore quelques cas où la franchise CSI a essayé de devenir un peu plus ambitieuse.

L’une des plus grandes choses à propos de la série sur les crimes procéduraux est que chaque épisode est plus ou moins censé se ressembler, et ils peuvent pratiquement être regardés dans n’importe quel ordre, ce qui est un autre avantage pour les diffusions syndiquées. Cela dit, la série originale de CSI a employé Quentin Tarantino pour diriger une finale de la saison à deux épisodes qui est facilement l’un des efforts les plus forts de la série et CSI: NY a amené Joe Dante à la tête d’un épisode d’Halloween de leur série. Alors que ces projets étaient des expériences amicales, les choses étaient considérablement différentes lorsque Rob Zombie a été amené à diriger un épisode de CSI: Miami, juste après la sortie d’Halloween II.

L’épisode de Rob Zombie Directs, «L.A.», de CSI: Miami Saison 8

Rob Zombie et CSI: Miami ne semble pas être le couple le plus naturel, et c’est pourquoi la contribution du réalisateur fait un épisode aussi inhabituel de la série. “L.A.” regarde un pornographe notoire qui avait été acquitté pour le meurtre de sa femme, mais quand plus de corps commencent à apparaître, Horatio Caine devient convaincu qu’il est responsable. Zombie remplit l’épisode d’allusions au satanisme, et Nosferatu est même projeté sur un mur dans la salle du meurtre du tueur. La bande sonore est également vintage Zombie, avec “Mamans et Papas” “California Dreamin” “et un de ses propres titres,” Virgin Witch “, tous deux surgissant.

Zombie n’hésite pas à enrôler ses cohortes habituelles, et quatre acteurs de ses films d’Halloween – Malcolm McDowell, William Forsythe, Michael Madsen et Sheri Moon Zombie – ont tous des rôles dans l’épisode. “L.A.” est rempli de morts horribles, mais cela ressemble toujours à un affaiblissement de la sensibilité de Zombie. L’épisode a recueilli les cotes presque les plus élevées de toute la saison, mais Zombie a qualifié l’expérience de «trois plus longues semaines de [his] la vie.”

Zombie affrontait constamment les producteurs et ne s’entendait pas du tout avec CSI: la star de Miami, David Caruso. McDowell a même admis qu’il avait largement accepté d’être dans l’épisode juste pour pouvoir jouer avec Caruso et l’ennuyer. L’expérience litigieuse est probablement la raison pour laquelle Rob Zombie est peu susceptible de revenir à la télévision de réseau de direction, mais “L.A.” fait toujours l’un des épisodes les plus étranges de CSI: Miami.

