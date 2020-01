Robert Aramayo remplace Will Poulter en tant que protagoniste de “Le Seigneur des Anneaux”

Après le départ de Will Poulter en tant que protagoniste de«Le seigneur des anneaux» En raison d’un conflit de dates, Deadline rapporte que l’acteur qui a participé à “ Game of Thrones ”, Robert Aramayo a été choisi pour jouer le rôle de Beldor dans l’adaptation attendue de l’œuvre fantastique acclamée de J.R.R. Tolkien pour Amazon Prime Video.

Aramayo n’est pas étranger à ce genre fantastique, car il est principalement connu pour avoir joué le rôle d’un jeune Ned Stark dans les sixième et septième saisons de ‘Detronos Game’ (HBO). Concernant ses futurs projets, l’acteur est dans le film d’horreur de Lionsgate, ‘Antebellum’ et ‘The King’s Man: The first mission’ pour 20th Century Fox.

Bien que la plupart des acteurs n’aient pas transcendé, nous savons que la série mettra en vedette la présence de Robert Aramayo susmentionné avec Joseph Mawle (“ Game of Thrones ”), Maxim Baldry (“ Années et années ”), Markella Kavenagh, Ema Horvath et Morfydd Clark ( ‘Saint Maud’), qui joue le rôle d’un jeune Galadriel, l’un des personnages principaux de la série.

Après le tournage des deux premiers épisodes de la série qui sera réalisé par Juan Antonio Bayona (‘Jurassic World: The Fallen Kingdom’), la production prendra une pause de 4 à 5 mois pour que la chambre de l’écrivain commence à travailler sur le second assaisonner et évaluer les images filmées jusque-là pour voir comment continuer.

Basé sur les romans fantastiques intelligents de J.R.R. Tolkien, Amazon Studios s’est engagé à créer plusieurs saisons de “ Le Seigneur des Anneaux ”, mais toujours avec la possibilité de donner le feu vert à chaque saison une par une. Ce Prime Original à venir sera produit par Amazon Studios en coopération avec Tolkien Estate and Trust, HarperCollins et New Line Cinema, une division de Warner Bros. Entertainment.

La série attendue sera développée au deuxième âge, avec une différence d’environ 3000 ans entre la série et le début du film triloga de Peter Jackson. N’oublions pas que “ Le seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau ” (premier opus du triloga) représente la fin du deuxième âge, époque à laquelle la dernière alliance des elfes et des hommes fait face aux forces de Sauron.

Ce deuxième âge a duré 3 441 ans et a été l’ère où ont vécu certains des événements les plus importants de l’histoire de la Terre du Milieu, tels que la renaissance de Sauron, la forge des Anneaux de pouvoir et de l’Anneau de Nico, la guerre de les elfes contre Sauron, la mort de Celebrimbor et, enfin, la défaite de Sauron dans la guerre de la dernière Alliance, où il a perdu le Nico Ring.

Œuvre littéraire de renommée mondiale, les romans de «Le Seigneur des anneaux» ont été nommés le livre préféré du millénaire par les clients d’Amazon en 1999 et le roman le plus aimé de tous les temps dans The BBC’s Big Read en 2003. Leur Les adaptations cinématographiques ont rapporté un total combiné de près de 6 milliards de dollars dans le monde. Avec un casting de stars comprenant Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin et Orlando Bloom, le triloga a remporté un total de 17 Oscars, dont celui du meilleur film pour son troisième et dernier épisode.

J.D. Payney Patrick McKay dirigera l’équipe créative et agira en tant que showrunners de cette production dont le tournage débutera en 2020 en Nouvelle-Zélande (comme la franchise cinématographique), en vue d’une première qui sera produite dans Prime Video en 2021. Rappelons que la société a déjà donné le feu vert à une deuxième saison de la série bien avant sa première dans le service de diffusion.