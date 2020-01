Robert Downey Jr choisit le meilleur film qu’il ait jamais réalisé

Ni Iron man (2008), ni Avengers: Fin de partie (2019), c’est incroyable le film qui Robert Downey Jr Il a choisi comme le meilleur de sa filmographie.

Tout au long de sa longue carrière, Robert Downey Jr Il a travaillé sur de nombreux films, mais c’est surtout ces dernières années qu’il a connu ses plus grands succès. Comme il a été un élément clé de l’univers cinématographique Marvel interprété comme Iron Man / Tony Stark. Mais aussi dans votre CV, démarquez-vous Chaplin (1992), Sherlock Holmes (2009) ou Zodiac (2007). Mais … Quel est ton préféré?

Robert Downey Jr choisir Kiss Kiss Bang Bang Shane Black, un film qui non seulement aime, mais, à son avis, était très important pour obtenir le rôle de Tony Stark

«Kiss Kiss Bang Bang, est à mon avis le meilleur film que j’ai jamais fait. Cela a fini par être une carte de visite. Il est parti et a échoué au box-office, mais Jon Favreau l’a vu et a dit: “Ce gars pourrait faire un film d’action.” Et cela a fini par être ma carte de visite dans l’univers Marvel. »

De quoi parle le film?

Écrit et réalisé par Shane noir, les stars de cinéma 2005 Robert Downey Jr comme le voleur Harry Lockhart, qui finit par auditionner accidentellement pour un film sur un enquêteur privé tout en s’échappant de la police après un vol qui a mal tourné. Il vole de New York à Los Angeles, où il doit enquêter avec un professionnel de l’appel Perry gay (Val Kilmer), mais les choses deviennent rapidement incontrôlables quand il rencontre son amour de lycée Harmony Faith Lane (Michelle Monaghan), et est impliquée dans une affaire impliquant un cadavre, de vieux romans de fiction et une star de cinéma de la génération précédente.

Quand Robert Downey Jr a accepté de jouer Kiss Kiss Bang Bang, sa carrière à Hollywood n’était pas au meilleur moment. Puisqu’il avait des problèmes avec la loi pour l’usage de drogues. Le film n’était pas un blockbuster, car il n’a récolté que 15 millions de dollars. Mais au fil du temps, il est devenu un culte et a ensuite servi à donner vie au super-héros le plus charismatique de Marvel

Quelques années plus tard, il rend la faveur au réalisateur Shane noir, puisqu’il était en charge de réaliser le film Iron Man 3 (2013).

Maintenant Robert Downey Jr Il doit reprendre sa carrière cinématographique après avoir laissé de côté les films Marvel. Sa prochaine première Les aventures du Dr Dolittle reçoit de très mauvaises critiques.

