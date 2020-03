Robert Downey Jr devrait apprendre de Chris Evans et de sa scène sans Marvel

La carrière de Chris Evans sans films Marvel est un modèle pour les autres Avengers comme Robert Downey Jr.

Soyez l’un des grands héros de Univers cinématographique Marvel C’est un chemin garanti vers la célébrité pour tout acteur. Pourtant, transformer ce succès immédiat en une carrière à long terme variée n’est pas assuré. Même pour certains des noms les plus importants comme Robert Downey JrTrouver du succès en dehors de la franchise s’avère être un défi. Cependant, de tous les principaux Avengers, l’acteur de Captain America, Chris EvansIl a eu la carrière la plus unique et intéressante depuis son premier film à l’UCM.

Depuis qu’il est devenu Captain America, Chris Evans Il a décidé de ne pas diriger trop de blockbusters majeurs. Bien qu’il ait pu passer d’une distribution de super-héros remplis d’étoiles à une autre entre les Quatre Fantastiques et les Avengers, il n’a pas essayé de reproduire ce genre de personnage. Au lieu de cela, Evans s’est concentré sur des projets plus petits dans des genres très différents de son travail dans Marvel. Il avait un rôle secondaire dans le drame criminel de 2012 L’homme de glace, ainsi que dans la comédie romantique Jouer cool en 2014. Il a travaillé avec des réalisateurs intéressants, comme le récent oscarisé Bong Joon Ho dans Snowpiercer de 2013, et s’est même adressé à Avant de partir (2014).

Tandis que Robert Downey Jr a accepté des rôles assez similaires à ceux de Tony Stark / Iron Mandepuis son Sherlock Holmes Il a partagé son caractère et son charisme avec le Marvel Avenger. Seulement dans Le juge à partir de 2013, il a fait quelque chose de différent.

Des courses très différentes pour les deux Avengers les plus importants.

Au lieu de convertir votre réussite UCM dans plus de superproductions ou des rôles similaires à Steve Rogers, Chris Evans Il a exploré suffisamment de domaines différents pour montrer et développer son éventail de talents d’acteur et de film. Quand le voyage de l’acteur Marvel touchait à sa fin, il a travaillé sur quelques petits mais essentiels films comme Doué, créé en 2017 et réalisé par Marc Webb, où il incarne le tuteur d’un enfant prodige. Le film a été accueilli positivement et a montré sa capacité à travailler dans un drame. De plus, au milieu des premières mondiales de Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, l’acteur a également fait ses débuts à Broadway au redémarrage de Héros du lobby en 2018.

En outre, Chris Evans Il est intervenu comme acteur secondaire dans le succès de Rian Johnson, Dagues dans le dos. Tandis que Les aventures du Dr Dolittle C’est un exemple d’un film avec un scénario très faible et très cher, qui était basé uniquement sur la renommée de l’acteur Robert Downey Jr. Le résultat a été un échec au box-office. Espérons que dans sa phase sans Marvel Sachez bien choisir les emplois et jouer différents rôles qui montrent que vous avez plus d’un enregistrement.

Partager

Article précédent

Filtrage des scènes du tournage de la série Loki et première image de Lady Loki

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.