Robert Downey Jr. ne regrette pas Tropic Thunder Blackface

Robert Downey Jr. a récemment participé au podcast The Joe Rogan Experience (h / t IndieWire) et a discuté de son rôle controversé en tant que Kirk Lazarus dans Tropic Thunder en 2008, qui l’a vu apparaître en noir sur une grande partie du film. Les faits saillants sont ci-dessous.

Sur sa mère horrifiée par le rôle: “Ma mère a été horrifiée”, a déclaré Downey Jr. “‘Bobby, je te le dis, j’ai un mauvais pressentiment à ce sujet.’ J’étais comme, ‘Ouais moi aussi, maman.’ Quand Ben a appelé et a dit, ‘Hé je fais cette chose’ – pense que Sean Penn l’avait transmis ou quelque chose. Peut-être sagement. Et j’ai pensé: “Ouais, je ferai ça et je ferai ça après Iron Man.” Puis j’ai commencé à penser: “C’est une idée terrible, attendez une minute.” Puis j’ai pensé: “Eh bien, mec, devenez réel ici, où est votre cœur? Mon cœur est … je deviens noir pendant un été dans mon esprit, donc il y a quelque chose pour moi. L’autre chose, c’est que je retiens la nature de l’hypocrisie insensée des artistes et de ce qu’ils pensent être autorisés à faire à l’occasion, à mon avis. “

Sur le rôle qui a fait sauter le plafond sur la question: “[Ben] savait exactement quelle était la vision de cela, il l’a exécutée, il était impossible de ne pas que ce soit un cauchemar offensant pour un film », a poursuivi Downey Jr. “Et 90% de mes amis noirs étaient du genre” Mec, c’était super. “Je ne suis pas en désaccord avec [the other 10 per cent], mais je sais où se trouve mon cœur. Je pense que ce n’est jamais une excuse pour faire quelque chose qui n’est pas à sa place et hors de son temps, mais pour moi, [the issue]. Je pense qu’avoir une psychologie morale est un travail. Parfois, il faut juste dire “Ouais, je me suis effondré”. Pour ma défense, “Tropic Thunder” raconte à quel point [blackface] est, donc je prends exception. “

Downey Jr. a fini par être nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars, Golden Globes et SAG Awards pour ce rôle.