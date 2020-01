Robert Downey Jr veut qu’Iron Man revienne aux films Marvel

L’acteur Robert Downey Jr il dit que Iron man Je pourrais toujours revenir à Univers cinématographique Marvel dans le futur.

Attention SPOILERS. Actuellement, les films Marvel connaissent un énorme succès, ils ont collecté plus de 22 000 millions de dollars et tout a commencé grâce à Iron man, pour cela Avengers: Fin de partie fini avec Tony Stark (Robert Downey Jr) sacrifier pour le bien de l’Univers tout entier. Mais … Puis-je revenir? L’acteur le pense.

Lors d’une interview où il faisait la promotion de son nouveau film Les Aventures du Dr Dolittle, l’acteur Robert Downey Jr Il a répondu à la question de savoir s’il répéterait son rôle d’Iron Man: “Oui, j’aimerais revenir et tout pourrait arriver.” Cependant, il a ajouté: «Bien que pour l’instant j’ai raccroché mes armes et je suis prêt à les laisser partir. Je pense aussi que Marvel est sur ce voyage maintenant où ils essaient beaucoup d’autres choses. J’ai hâte de voir comment tout ça se passe. Il est difficile de projeter mais nous avons beaucoup d’autres choses que nous voulons faire. »

Reviendra-t-il à UCM en tant que autre personnage?

Quand les films tournaient Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, il y avait beaucoup de spéculations que Robert Downey Jr pourrait jouer “un autre personnage” de l’UCM (Marvel Cinematic Universe). Puisqu’il était tenu pour acquis qu’il pourrait mourir et ensuite il monterait dans le plan cosmique vers un «être tout puissant». C’était The Living Court, une entité qui est chargée de superviser et de maintenir l’équilibre dans l’Univers. Dans les bandes dessinées, Thanos il considérait son pouvoir comme le plus élevé à l’intérieur Marvel.

Ce serait une vraie folie que Robert Downey Jr répétez votre rôle de Iron Man / Tony Stark mais devenir La cour vivante. Est-ce possible? Tout peut être inventé dans Marvel, donc en utilisant le Infinity Gems aurait pu acquérir le pouvoir d’être le superviseur de l’Univers et ainsi juger Thanos le condamnant à mort. C’est pourquoi son corps physique est mort, car il est devenu quelque peu supérieur.

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.