Robert Englund dit que les enfants de Wes Craven seraient des «imbéciles» de ne pas redémarrer un cauchemar sur Elm Street

Cela fait dix ans que Freddy Krueger n’est pas apparu dans un théâtre, avec le remake très répandu de A Nightmare on Elm Street en 2010. Contrairement à son contemporain Jason Voorhees, aucun droit ne l’empêche de revenir. Dans une interview avec Comicbook.com, le créateur original de Springwood Slasher, Robert Englund, a déclaré que les enfants de Wes Craven (qui en détiennent les droits) seraient des «imbéciles» de ne pas redémarrer la série. Il a été rapporté en novembre que la succession de Craven acceptait des emplacements pour cela, et Elijah Wood a exprimé son intérêt à produire à un moment donné. Voici les faits saillants:

Sur ce que devrait être le nouveau film: «Leur choix est de choisir des trucs complètement originaux ou de redémarrer la franchise pour une autre génération. C’est la décision, je pense que tout appartient maintenant à la succession Craven, tous les droits leur sont retournés. Et je sais que le fils de Wes, Jonathan, et sa fille [Jessica], ce sont des gens vraiment intelligents et talentueux et ils travaillent dans l’industrie, donc je fais totalement confiance à ce qu’ils vont faire. Je sais juste qu’il y a eu des scripts formidables au cours des dernières années, disons 15 ans, il y a eu des scripts vraiment intéressants et ils sont assis sur une étagère quelque part en train de ramasser de la poussière. Et j’espère juste qu’ils ont lu tous ceux-là, ainsi que les nouveaux, parce que quelques-uns de ces anciens étaient vraiment intéressants. Il y a un ou deux scripts prequel qui sont assez intéressants. “

Pourquoi un redémarrage serait une bonne idée: «Tout est refait et tout le monde apporte une nouvelle interprétation et une nouvelle valeur, parfois mieux, parfois non, mais je sais qu’ils vont redémarrer la franchise. Ils ne seraient pas dupes, surtout avec toutes les nouvelles technologies et les effets dont ils disposent actuellement, avec lesquels nous pouvons améliorer ce paysage de cauchemar / de rêve. Le paysage de l’esprit et du subconscient en utilisant des trucs que nous avons découverts lors de Inception ou What Dreams May Come, ce film de Robin Williams. Il y a tellement de nouveaux types de CGI et de trucs que nous avons qui amélioreraient vraiment la franchise Nightmare on Elm Street. “