Robert Englund dit qu’il est trop vieux pour jouer à nouveau avec Freddy Krueger

Bien qu’il y ait des développements dans la franchise Nightmare on Elm Street qui voient une nouvelle vie, Robert Englund ne pense pas qu’ils l’impliqueront à nouveau jouer Freddy Krueger. Englund, qui est synonyme du rôle du tueur de rêves dans la franchise Elm Street, a parlé avec EW et a déclaré que malgré le soutien massif des fans pour qu’il revienne à ce rôle, il n’en avait pas l’intention.

“Je ne pense pas que je reverrai jamais le maquillage”, a déclaré Englund. “Je suis un peu trop vieux pour ça. Je suis un peu en retard pour jouer à Freddy maintenant. Je pense que si je le faisais, ce serait plus comme Freddy vs Viagra. “

Les commentaires reflètent ceux qu’il a faits au Rose City Comic Con à Portland l’année dernière, quand Englund a dit qu’il aimerait voir le rôle passer à quelqu’un de nouveau. Englund a joué Freddy dans les huit films de la franchise originale de 1984 à 2003. Jackie Earle Haley a joué Freddy dans le redémarrage mal reçu de 2010.

Les commentaires d’Englund surviennent alors que la succession de Wes Craven a commencé à prendre position pour de nouveaux contenus basés sur la franchise, après avoir acquis les droits sur la propriété intellectuelle. Elijah Wood, qui a exprimé son intention de ramener la franchise, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il voudrait ramener Englund – ce qui intéresse Englund, mais pas en tant que tueur.

“Je sais que les droits sur A Nightmare on Elm Street sont revenus au domaine familial de Wes Craven”, a-t-il déclaré. “Et je sais qu’ils ont examiné de nombreuses soumissions et idées différentes. J’espère qu’ils sont ouverts d’esprit, car il y a beaucoup de jeunes scénaristes et réalisateurs-scénaristes en herbe qui sont en quelque sorte obsédés par le genre d’horreur et ont des idées intéressantes. J’adorerais être invité à nouveau s’ils décident de redémarrer A Nightmare on Elm Street Part 3: The Dream Warriors. J’aimerais revenir et peut-être jouer l’analyste de rêve, la femme dans les séances de thérapie qui ne croit pas qu’il puisse y avoir une chose comme un cauchemar collectif qui est commun à un groupe de personnes. Je pense que ce serait amusant pour les fans, ce serait amusant pour moi de jouer le rôle joué à l’origine par une femme et de faire un flip à ce sujet. “

Il a poursuivi: «Je pense qu’il y a une sorte de tradition dans le genre d’horreur des camées comme ça, donc ce serait amusant pour moi. Mais je ne sais pas s’ils vont continuer à créer des histoires complètement nouvelles ou s’ils vont revenir en arrière et faire des préquelles ou des histoires d’origine sur le mythe de Freddy Krueger. Je ne sais pas ce qu’ils font. Alors, j’attends juste d’entendre. “