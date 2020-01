Robert Langdon revient avec une série dramatique pour NBC

Le personnage fictif de l’auteur Dan Brown, Robert Langdon, joué par Tom Hanks dans les différentes adaptations cinématographiques, arrive sur le petit écran après que Variety a révélé que NBC a commandé un premier épisode pilote axé sur le personnage populaire.

Basé sur le travail de Brown, “ The Lost Symbol ”, le pilote intitulé«Langdon» suivez les aventures du professeur de Harvard et du célèbre symbologue Robert Langdon, qui doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour sauver son mentor, qui a été kidnappé et frustrer une conspiration mondiale effrayante.

Il semble logique de penser que quelqu’un d’autre que Hanks assume le rôle de Robert Langdon pour cette série télévisée. L’acteur a joué le rôle jusqu’à trois fois: ‘The Da Vinci Code’ (2006), ‘Angels and Demons’ (2009) et ‘Inferno’ (2016), tous réalisés par Ron Howardy produit par Imagine Entertainment.

Entre les trois films, ils ont récolté plus de 1 465 millions de dollars, bien que la franchise ait subi une nette baisse au box-office, passant de 760 millions de dollars de la première livraison à 485 du deuxième et 220 du troisième et dernier.

«Langdon» ont un scénario de Dan Dworkiny Jay Beattle («The Crossing»), à leur tour producteur exécutif avec Brown, Howard, Brian Glazer, Anna Culp et Samie Falvey d’Imagine Television. CBS Television Studios et Universal Television produiront le projet.