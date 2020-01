Robert Pattinson avait peur de perdre le rôle de Batman après la fuite de News

Robert Pattinson est sur le point de jouer le rôle principal dans The Batman, mais il admet qu’il avait peur de perdre le rôle lorsque le premier mot en serait sorti. Pattinson aurait été en pourparlers pour jouer le rôle en mai de l’année dernière, avant que Warner Bros ne l’ait signé. Dans une nouvelle interview, Pattinson a déclaré qu’il était vraiment excité par le rôle et paniqué que la réaction en ligne nuirait à ses chances.

“Je n’avais même pas fait l’audition”, a déclaré Pattinson à Time Out. “C’est juste angoissant parce que j’étais vraiment excité à ce sujet et vous pensez: vraiment, est-ce ainsi que je vais perdre ce rôle? Ce sont les circonstances les plus ennuyeuses de perdre quelque chose. “

Il a ajouté que les rumeurs l’avaient amené à être submergé de questions lors de la première de The Lighthouse, en disant: «Tout le monde était comme: ‘Est-ce vrai, est-ce vrai?’, ‘Et ce n’était pas vrai à l’époque, je n’avais pas’ t obtenu le travail. C’était assez terrifiant. »

Pattinson a ajouté qu’il ne s’inquiète pas des réactions des gens maintenant qu’il a le rôle, en disant: «Je ne m’inquiète que si les gens aiment ça quand c’est fait. En ce moment, les gens peuvent penser ce qu’ils veulent. »