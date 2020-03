Robert Pattinson continue de montrer son mépris pour Twilight

Partager

Bien qu’il soit maintenant un acteur bien connu de l’industrie, qui a gagné sa place grâce à ses excellentes performances, Robert Pattinson continue d’être hanté par Twilight. Le plus drôle? Il n’a pas aimé le film lui-même!

Plus de 10 ans se sont écoulés depuis sa sortie Crépuscule dans les films. Cette histoire, qui était basée sur les livres de Stephenie Meyer, a suivi de près cette histoire d’amour entre Bella Swan y Edward Cullen, un humain et un vampire. Nous connaissons tous l’histoire et nous savons que c’est une phrase qui hante encore Robert Pattinson, malgré les années qui se sont écoulées.

À plusieurs reprises, le même Robert Pattinson a indiqué très clairement que Crépuscule Ce n’était pas l’un de ses films préférés. Lors de l’interview avec IndieWire, l’acteur a parlé de la rareté de la franchise, en particulier de la scène où Bella a Renesmee mais Edward est obligé de manger le placenta pour sortir le bébé.

«Même avant Twilight, je faisais déjà des choses étranges. Et pour être honnête, j’ai toujours pensé que Twilight était assez bizarre. C’est vraiment le type de marketing qui l’a rendu courant. Si vous regardez n’importe quelle interview que j’ai faite, j’ai essayé de mettre en évidence ce qui est lié à la scène où je mâche le placenta, tout élément dégoûtant, je devais le faire ressortir et se démarquer. Mais vous savez qu’un garçon ne peut pas rivaliser avec tout le département marketing en disant: “C’est une odyssée romantique, c’est beau.” C’est comme: “Non, c’est dégoûtant [risas]«», A-t-il raconté Robert Pattinson.

Sa nouvelle facette

Même si Crépuscule ce fut un succès de ceux-ci, Robert Pattinson Il a testé différents films et a démontré le grand potentiel qu’il a en tant qu’acteur. À tel point qu’il a été choisi pour donner vie à Bruce Wayne dans le nouveau film Le Batman.

Sous la direction de Matt Reeves, l’acteur jouera dans ce film DC Comics, qui a déjà commencé le tournage et les premières images de Robert Pattinson comme Batman.

