Robert Pattinson contre Ben Affleck

Le premier regard sur la Batmobile de Le Batman Le film est récemment sorti, et c’est une bien meilleure révélation que le premier regard sur Batman et Batmobile de Ben Affleck. Juste un court laps de temps après avoir fait ses débuts sur le Batsuit de Pattinson, le réalisateur Matt Reeves a laissé tomber un certain nombre d’images qui montraient la dernière version cinématographique de la Batmobile. Ces photos représentaient une version plus élégante de la Batmobile par rapport aux conceptions plus tank-esque vues dans les Batmobiles conduites par Ben Affleck et Christian Bale dans Batman V Superman: Dawn of Justice et la trilogie The Dark Knight, respectivement.

Ce qui est intéressant, c’est que plutôt que de continuer avec la tendance des blindés, le Batman est allé dans une direction différente et est revenu à ce qui semble être un véhicule ordinaire, bien qu’avec un certain nombre d’améliorations. En outre, bien que le dévoilement de la Batmobile par The Batman soit similaire à ce que Zack Snyder a fait pour Batman V Superman – dans lequel Batman d’Affleck a été vu debout à côté de la Batmobile, regardant de manière mélancolique – il existe des différences clés entre les deux révélations.

La toute première fois que le public a eu leur premier aperçu officiel de la Batmobile de Ben Affleck, c’était dans l’image ci-dessous. Ce premier regard sur la Batmobile d’Affleck a suscité des réponses divergentes pour une multitude de raisons; Le plus important d’entre eux était la façon dont l’image jouait dans les stéréotypes négatifs des films de super-héros de Snyder. Il a été vu comme une manifestation visuelle de la sombre et controversée prise de Snyder sur l’univers DC. Il a même engendré des mèmes “tristes Batman”, tandis que la révélation de The Batman pour Pattinson est le contraire. Il fait sombre, mais plus clair à bien des égards – et les images présentent un Batman plus optimiste, au moins aussi optimiste que le super-héros DC peut obtenir.

Au-delà de l’approche de base des révélations, les fans n’ont pas eu un bon aperçu de la Batmobile dans le premier look de Batman V Superman; il s’agissait surtout du Batsuit, c’est pourquoi Affleck se tenait au premier plan. Un tel mouvement visuel perceptible a contribué à cimenter le manque de pompe et de circonstance donné à la révélation de la Batmobile d’Affleck qui a attiré une réponse si mitigée. En revanche, les images révélatrices de la Batmobile de Pattinson ont réussi à recevoir une réception beaucoup plus positionnée.

D’une part, ces images de premier coup d’œil dédiées à de nombreuses photos ne concernent que l’automobile elle-même. Même lorsque l’une de ces images a vu la Batmobile à côté du Batman de Pattinson, la photo était décidément toujours concentrée sur la Batmobile – et la position que Pattinson avait sur la photo faisait ressembler le tout à une couverture de bande dessinée. Cette décision a permis aux fans d’inspecter les moindres détails de ce véhicule bien-aimé plutôt que de simplement le regarder en arrière-plan.

Pour commencer, ces images révèlent que Batman et sa Batmobile de Pattinson ont été encadrés dans un éclairage et des environnements évocateurs qui faisaient écho à des films noirs classiques. Une telle décision visuelle était unique et a contribué à faire ressortir les images. C’était un contraste frappant avec la photo révélatrice de la Batmobile d’Affleck, qui avait du mal à impressionner grâce à des choix de conception maladroits ainsi qu’à un raz de marée de mèmes distrayants.

