Robert Pattinson est-il trop maigre pour jouer à Batman? La bande-annonce de 2021 hoche la tête contre la cervelle – HITC

Le premier regard sur Batman de Robert Pattinson a été révélé.

Batman, aux côtés de Spider-Man de Marvel, est sans doute le super-héros le plus aimé et le plus connu de tous, certainement avant le MCU.

En conséquence, il y a toujours beaucoup d’excitation quand un nouveau film mettant en vedette le Caped Crusader est en préparation.

Après un début terne au DCEU et un enfer de développement pour le film autonome Batman, Ben Affleck a raccroché le masque aux oreilles de chauve-souris et a laissé la place à un jeune Bruce Wayne pour le remplacer.

Après s’être retiré en janvier 2019, le remplacement d’Affleck a été annoncé en mai 2019 en tant qu’ancien acteur de Twilight et Harry Potter, Robert Pattinson.

Naturellement, il n’y a pas eu peu de débats autour du casting depuis et maintenant les mentons des fans ont de nouveau été mis en marche comme le premier regard sur Robert Pattinson (ou Battinson si vous préférez) comme le Dark Knight a été révélé.

Le Batman de Robert Pattinson révèle

Le look de Batman de Robert Pattinson a été gardé secret jusqu’à ce que, le 13 février 2020, le réalisateur du film, Matt Reeves, dévoile un test de caméra pour Batman de Pattinson.

Le teaser court révèle très peu car il est éclairé pour être aussi sombre et sombre que possible.

Ce que nous voyons cependant est très prometteur, une nouvelle combinaison qui rappelle davantage le costume de gadgets et de gadgets de l’ère Chris Nolan plutôt que le costume Batfleck qui a fait ressortir encore plus le physique déjà déchiré de Ben Affleck.

Vous n’avez pas fait le poids?

En novembre 2019, Small-Screen a discuté des commentaires de YouTuber Beyond The Trailer qui a suggéré que le tournage de The Batman soit suspendu pendant quelques semaines, car Robert Pattinson aurait du mal à prendre suffisamment de volume pour le rôle, mais ces affirmations se sont avérées être sans fondement puisque le tournage a commencé le 27 janvier 2020.

Depuis la révélation de Batman le 13 février, les fans sont également allés sur Twitter affirmant que Pattinson est trop maigre pour le rôle avec un fan disant: «Skinny Robert Pattinson (vampire ilk) comme nouveau Batman est le choix le plus stupide que nous ferions jamais en tant que nouveau rôle principal. Mais de qui d’autre choisir? “

En mai 2019, le compte Twitter ci-dessous a publié des photos de Robert Pattinson en début de formation pour le rôle de Batman et vous ne le qualifieriez guère de squelette ambulant.

Opinion: Batman avec plus de cerveaux que de muscles

En janvier 2019, SyFy a rapporté que le réalisateur du film, Matt Reeves, espérait créer une histoire complète de détective de style noir pour The Batman et, à en juger par le teaser très sombre et sombre, cette vision semble être exactement ce que nous ” va obtenir.

C’est une perspective extrêmement excitante pour The Batman car elle ramène le personnage à l’alias du plus grand détective du monde.

Pour ceux qui prétendent que Pattinson est trop maigre, pour commencer, comment pouvez-vous dire qu’il est maigre? Le teaser ne montre presque rien, à l’exception de la mâchoire acérée de Pattinson.

Et n’oublions pas que Bruce Wayne est un multimilliardaire et qu’il a presque certainement des gadgets en abondance pour l’aider à affronter les criminels de Gotham, qu’il ait la taille d’une dépendance en brique ou non.

Quoi qu’il en soit, nous allons certainement regarder de plus près Batman de Robert Pattinson dans les mois à venir avant la sortie de The Batman le 25 juin 2021.

