Robert Pattinson, Margaret Qualley star dans ‘The Stars at Noon’

Selon Deadline, Robert Pattinson («The Lighthouse») et Margaret Qualley («once in … Hollywood») joueront dans le drame de science-fiction,«Les étoiles à midi», un film réalisé par Claire Denis (“ An Inner Sun ”) pour A24, une étude indépendante qui a récemment acquis ses droits de distribution pour les États-Unis pour un contrat à sept chiffres.Pattinson et le panier français coïncident déjà dans le film 2018 “ High Life ”.

Basé sur le roman de Denis Johnson en 1986, le film sera développé en 1984, pendant la Révolution nicaraguayenne, et se concentrera sur un mystérieux homme d’affaires anglais qui se livre à une romance avec un journaliste américain obstiné. Tous deux seront impliqués dans un réseau de mensonges et de complots. , étant obligés de se faire confiance pour tenter de fuir le pays.

Denis adapte le roman avec Lea Mysius et Andrew Litvack, Wild Bunch prenant ses ventes internationales lors du prochain Marché du film européen parallèlement au Festival du film de Berlin et Curiosa Films, basé à Paris, en tant que producteur. Le tournage devrait commencer à la fin de cette année.