Robert Zemeckis dirigera et coécrira Pinocchio en direct

Deadline rapporte que Robert Zemeckis devrait diriger une adaptation en direct de Pinocchio pour Disney, ainsi que co-écrire le scénario avec Chris Weitz. À ce moment, la production pourrait commencer dès la fin de l’année. L’ébauche précédente du script a été écrite par Weitz et Simon Farnaby. Andrew Miano et Weitz produiront avec Jack Rapke et Jackie Levine à la production exécutive.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour le film, mais Disney a une série de dates fixées pour les longs métrages sans titre. Ils comprennent le 12 mars 2021; 30 juillet 2021; 8 octobre 2021; 19 novembre 2021; 25 mars 2022; 27 mai 2022; 8 juillet 2022; 12 août 2022; 4 novembre 2022; 10 mars 2023; 26 mai 2023; 14 juillet 2023; 11 août 2023; 6 octobre 2023; et le 15 décembre 2023. Si la production ne démarre pas avant la fin de cette année, une date de sortie en 2022 est plus probable.

Le prochain long métrage en direct de Disney est un remake de Mulan, qui arrive le 27 mars.