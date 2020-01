Robert Zemeckis réalise “Ares” – Le septième art

Objectifs THR et tournages Collider: Robert Zemeckis finalise l’accord pour reprendre la direction de «Ares», thriller fantastique qui ne s’inspire d’aucun matériel antérieur qu’il a écrit à ses risques et périls Genève Genevason-Dworet («Tomb Raider», «Captain Marvel», «Artemis»).

Zemeckis a également produit le film avec Jack Rapke et Steve Starkey, leurs partenaires dans ImageMovers, et Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback (anciennement Lin Pictures), producteurs de ‘It: Chapter 2’, ‘The LEGO movie 2’ ou le futur «Sherlock Holmes 3».

Son argument suit un astronaute dont la capsule spatiale s’écrase dans un désert africain. Alors qu’il se précipite pour retrouver sa famille, découvrez que sa mission faisait partie d’un complot à grande échelle et, en outre, qu’il pourrait porter un secret qui pourrait changer le monde pour toujours.

Warner Bros.est désormais la société responsable de la distribution de ce projet que MGM avait entre les mains depuis plusieurs années sans savoir quoi en faire, au-delà de l’embauche en tant que producteur d’un Roland Emmerich pour continuer à y être lié en tant que producteur exécutif via de votre divertissement Centropolis.

Rappelons que Zemeckis a attendu la première d’octobre de ‘Les sorcières‘, nouvelle adaptation cinématographique de la fantastique histoire de Roald Dahl que nous connaissons en Espagne comme “The Witches” dont le casting est dirigé par Anne Hathaway.

À son tour, Zemeckis a parmi ses prochains projets une nouvelle version à l’image réelle de ‘Pinocchio‘de Carlo Collodi. Un film en cours de développement pour lequel Disney n’a pas encore publié de date de sortie, suggérant que «Ares» Devenez votre projet le plus immédiat.