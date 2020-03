Roberto Orci prépare un nouveau spin-off de «Spider-Man»

Bien que plusieurs spin-offs de Spider-Man soient restés dans les limbes pour une raison ou une autre, Sony continue d’ajouter de nouveaux titres à sa longue liste de projets en attente. Les derniers arrivent aux mains de Roberto Orci, scénariste de “ The Amazing Spider-Man 2: The Power of Electro ” qui a été engagé par le studio pour écrire un nouveau film sans titre défini.

Comme le rapporte The Wrap, à l’heure actuelle, les détails de ce projet basé sur un personnage de Spider-Man sont à peine connus, mais sans aucune relation avec l’UCM. Nous devrons donc attendre de voir sur quoi travaille le producteur et scénariste mexicain, bien qu’étant donné le goût d’Orci pour la science-fiction et les contes étranges, il est possible que le film ait un certain air de terreur.

En ce qui concerne le futur calendrier de Sony, le studio devrait présenter «Venom 2» pour le 2 octobre 2020, tandis que «Morbius», le vampire vivant joué par Jared Leto, est arrivé quelques mois plus tôt, en particulier le 31 Juillet 2020.