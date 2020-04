‘Robin Hood’ aura son remake d’action en direct pour Disney +

VaDeadline rapporte que Disney + a commencé le développement d’un nouveau remake hybride live-action et CG de‘Robin des Bois’, qui sera réalisé par Carlos Lpez Estrada («Blindspotting») et un scénario de Kari Granlund («La dama y el vagabundo»).

Le classique animé de 1973 était une comédie musicale mettant en scène des animaux anthropomorphes dans les rôles des personnages de Robin Hood. Le film a été réalisé par Wolfgang Reithermana à partir de l’histoire suivante de Larry Clemmons:

Le roi Ricardo Corazon de Len était parti pour la Terre Sainte dans les croisades et pendant son absence, son frère, Juan Sin Tierra en profita pour usurper le trône d’Angleterre. Exploitant le peuple au maximum avec des lois sévères et de lourdes taxes, le seul espoir laissé aux pauvres était dans Robin Hood, un bandit persécuté par l’autorité et idolâtré par le peuple en héros depuis, caché avec son inséparable ami Little John Dans la forêt de Sherwood, son activité principale était de voler les riches et de la donner aux pauvres.

Produit par Justin Springer (‘Dumbo’), nous parlons d’une histoire basée sur la légende populaire du même nom et adaptée à plusieurs reprises pour le grand écran. Par exemple, en 2010 sous la direction de Ridley Scotty le rôle principal de Russell Crowe, ou plus récemment, déjà en 2018 avec un film réalisé par Otto Bathursty avec Taron Egertony et Jamie Foxx.