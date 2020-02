Robot Wolverine revient dans iWolverine 2020

Marvel Comics a dévoilé la couverture et le synopsis de la mini-série et Wolverine 2020 de Larry Hama et Roland Boschi, qui découlent de la guerre d’Arno Stark contre I.A. dans les pages d’Iron Man 2020.

Connu pour son travail à Wolverine, Larry Hama a déclaré à propos de la prochaine mini-série: “Je suis très heureux de revenir sur deux de mes personnages préférés de ma carrière de Wolverine des années 90. Elsie Dee et Albert ont commencé comme une étrange version de Bizarro de Wolvy et Jube, mais ils ont rapidement développé leur propre vie, et leur dialogue était très amusant à écrire. C’était excitant de pouvoir plonger à nouveau dans cette source particulière, et je m’amuse beaucoup. »

Vous pouvez voir la couverture de i Wolverine 2020 # 1 ci-dessous et lire le synopsis La série comprendra deux numéros et se concentrera sur Albert, le robot sosie de Wolverine. Le personnage a été créé par Larry Hama et Marc Silvestri pour Wolverine numéro 37 de 1991. Dans les bandes dessinées, Albert était la création de Donald Pierce and the Reavers. Cependant, il a ensuite été reprogrammé par Elsie Dee, un androïde avec le corps d’un enfant.

IWOLVERINE 2020 Nº 1 (DE 2)

Suite à la croisade d’Arno Stark contre I.A.s., aucun robot n’est en sécurité. Craignant pour la sécurité d’Elsie Dee en ces temps tumultueux, Albert, le robot Wolverine, se rend à Madripoor pour la chercher … mais ce qu’il trouve, c’est une lutte contre le centre criminel de Madripoor!

iWolverine 2020 # 1 sera mis en vente en mai aux États-Unis

