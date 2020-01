Rodo Sayagues réalise la suite de “Ne respirez pas”

Fede Alvarez réalisé en 2016 ‘Ne respire pas‘, film dont il a écrit le scénario avec un Rodo Sayagues avec lequel il a également collaboré au refaire de ‘Infernal Possession.

Tous deux seront tour à tour les scénaristes de leur deuxième partie, bien qu’à cette occasion ce soient des Sayagues qui prendront le relais, dans ce qui sera leurs débuts dans la réalisation cinématographique.

Stephen Lang a de nouveau dirigé la distribution de ce film qui n’a pour l’instant transcendé aucun détail de l’intrigue, à moins qu’il ne se déroule plusieurs années après les événements du premier film.

Sam Raimi et Rob Tapert sont également revenus prendre les rênes de la production avec lvarez lui-même, dans un film Ghost House Pictures et Good Universe qui sera à nouveau distribué par Sony Pictures via Stage 6 Films.

Son tournage devrait commencer en avril prochain en vue de sa première en 2021.