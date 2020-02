Rogue One Disney + Show était prévu avant la sortie du film en 2016

Diego Luna, star de Rogue One: une histoire de Star Wars, a révélé que le prochain spectacle Disney + mettant en vedette son personnage Cassian Andor était en cours de préparation depuis un certain temps. Rogue One est une ramification autonome de la saga Star Wars Skywalker. Sorti en 2016, il se concentrait sur les personnages qui ont volé les plans de l’étoile de la mort et se déroule avant les trois principales trilogies. En plus de Luna, le film a joué Felicity Jones dans le rôle de Jyn Erso et Ben Mendelsohn dans le rôle d’Orson Krennic. Rogue One est remarquable pour avoir sacrifié tous ses personnages principaux à la fin, bien qu’une fin alternative plus heureuse ait également été envisagée.

Disney a annoncé pour la première fois la série dérivée de Cassian Andor fin 2018, expliquant qu’il s’agirait d’une préquelle due à la mort de Cassian dans Rogue One: A Star Wars Story. Depuis lors, les détails de la série ont lentement coulé, avec le directeur de la reprise de Rogue One à bord pour écrire et diriger. Plus tôt ce mois-ci, Luna a révélé que la série Cassian Andor tournerait à un moment donné cette année. Cependant, peu de temps après sa sortie, le spectacle aurait besoin d’être réécrit avant le début du tournage.

Dans une interview avec IMDb, Luna a discuté quand il a découvert l’émission dérivée de Cassian Andor. Luna a expliqué: “Nous l’avons dit à plusieurs reprises comme une blague, puis ce n’était plus une blague. Je pense que lorsque nous étions sur le point de sortir le film, l’idée est venue.” Il a également exprimé son doute quant à la concrétisation de l’histoire, disant: “Mais je pensais que cela ne se produirait jamais. Je me suis vraiment préparé à profiter de la balade, puis à descendre et à faire à nouveau partie du public.”

Le spectacle Cassian Andor est l’une des nombreuses séries originales en préparation pour Disney +. Du côté de Star Wars, le nouveau streamer a rencontré un énorme succès avec The Mandalorian, qui a présenté le monde à Baby Yoda. Ils espèrent reproduire cela avec le spectacle de Luna, ainsi que celui mettant en vedette Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor. Cependant, comme avec le spectacle Cassian Andor, cette série a également subi des réécritures. Ce n’est pas nécessairement un mauvais signe pour les deux émissions, mais plutôt un indicateur que Disney veut rendre justice aux deux histoires.

Les remarques de Luna peuvent surprendre certains, car elles montrent à quel point le studio prévoyait le lancement de Disney +. Depuis que le nouveau streamer vient de faire ses débuts en novembre 2019, cela signifie que Disney pensait à des idées d’émissions trois ans à l’avance. Cependant, compte tenu du nombre considérable de studios que Disney possède actuellement, il est logique que la planification soit effectuée à l’avance. En plus de sa série Star Wars, Disney + lance également plusieurs spectacles dans le MCU. La sortie du Rogue One: une histoire de Star Wars les retombées sont probablement encore loin, mais au moins maintenant, les fans savent depuis combien de temps Disney et Lucasfilm y travaillent.

