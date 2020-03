Rôle de chaque Gem Infinity dans le clic de Thanos

Le premier “claquement” de Thanos a effacé la moitié de la vie de l’univers et cette théorie Marvel intéressante décrit la fonction de chaque Gemme Infini.

Le film Avengers: Infinity War a culminé le grand plan de Thanos d’équilibrer l’univers. Avec un simple “clic” chacun Infinity Gem Il lui a donné le pouvoir d’obtenir ce qu’il voulait tant. La suivante théorie de merveille Expliquez comment tout a fonctionné.

Gemme de l’esprit (jaune)

Au début, j’étais dans le sceptre de Loki puis s’est retrouvé au front de La vision. Ce fut le dernier joyau qui a Thanos dans Avengers: Infinity War et après cela, il pourrait exécuter son plan.

Sa fonction est de comprendre l’esprit de Thanos et d’exécuter ce qu’il pense à ce moment. Puisque vous n’avez pas à donner d’ordre pour mettre en œuvre votre plan, vous devez simplement penser à ce que vous voulez que les gemmes Infinity fassent.

Gemme de puissance (violet)

Le film Avengers: Infinity War ne comptait pas comme Thanos a obtenu ceci Infinity Gem, parce que quand on l’a vu au début se battre contre Hulk et Thor Je l’ai déjà possédé. Bien qu’il soit évident qu’il a anéanti le Corps Xandar Nova pour l’obtenir

La Gemme de puissance Il fournit à son porteur une énergie immense, il fonctionnerait donc comme une batterie pour donner suffisamment de puissance au reste des Gemmes pour pouvoir exécuter une action si immense qu’elle affecterait l’Univers entier.

Soul Gem (Orange)

Est le Infinity Gem pour laquelle ils ont dû sacrifier Gamora et Veuve noire sur la planète appelée Vormir, gardée par Crâne rouge.

On ne sait pas très bien comment cela fonctionne, donc la théorie de Marvel a deux versions de son utilité. Le premier sera qu’il pourrait trouver tous les êtres vivants dans l’Univers puisqu’il détecterait leurs âmes. Et l’autre, c’est qu’à l’intérieur, tous ceux qui ont disparu ont été piégés.

Space Gem (Blue)

Ce Infinity Gem est apparu pour la première fois dans Captain America: le premier vengeur et a également donné son pouvoir à la Capitaine Marvel, bien qu’il se soit retrouvé à Asgard et Loki Il l’a remis à Thanos. Cet objet est utilisé pour ouvrir des portails, on pouvait le voir dans le film Les Vengeurs de 2012, lorsque les Chitauri ont attaqué New York.

Donc, selon cette théorie, Marvel serait un moyen de connecter tous les coins de l’Univers. Quelque chose d’indispensable pour pouvoir effacer la moitié de la vie qui existe.

Gemme du temps (vert)

Comme on a pu le voir dans le film Docteur étrange (2016) le Gem était dans le Oeil d’Agamotto, le Sorcier Suprême le donne à Thanos parce qu’il ne voit qu’un avenir où tout peut bien se terminer.

Évidemment, cet objet puissant sert à contrôler le temps et sa fonction dans le “clic” serait de faire en sorte que tout se passe en même temps.

Gemme de réalité (rouge)

Comme Asgard Je ne voulais pas deux Infinity Gems ensemble, ils ont donné la Reality Gem à Le collectionneur. Thanos Il a attaqué l’endroit où il se trouvait et a facilement obtenu l’objet précieux tout en trompant Gamora et le reste des Gardiens de la Galaxie.

Son utilité serait de modifier la réalité pour faire disparaître les corps des êtres vivants affectés par le “clic”. Un effet visuel pour que tous les survivants sachent ce qui s’est passé.

Résumé de la théorie Marvel:

La Gemme de l’esprit il est utilisé pour exécuter ce que pense l’utilisateur qui les a tous, le Gemme de puissance pour charger l’énergie, Gemme de l’âme pour les trouver tous, Gemme spatiale pour connecter tous les endroits de l’univers, Joyau du temps pour que tout se passe à la fois et Joyau de la réalité pour faire disparaître les êtres vivants.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.