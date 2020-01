Ron Howard réalisant «The Fixer», un complot visant à assassiner Fidel Castro

De Deadline, ils rapportent que le lauréat d’un Oscar, Ron Howard (‘A Wonderful Mind’), a réalisé directement pour Paramount Pictures «The Fixer», un film dont le scénario écrit par Tyler Hisel (‘Treadstone’) se concentre sur un complot visant à assassiner Fidel Castro, avocat, militaire, homme politique et révolutionnaire marxiste cubain décédé en 2016.

Basé sur des événements réels, le film montre un agent du FBI discrédité qui, au plus fort de la guerre contre la fraude, est engagé par la CIA pour diriger une équipe d’agents de la CIA et des gansters de Chicago dans une mission presque impossible pour essayer de tuez Fidel Castro.

Le film a été produit par Brian Grazer d’Imagine Entertainment (société que Grazer a fondée avec Howard en 1986), Bradley Cooper et Todd Phillips de Joint Effort Productions (producteur fondé par les deux en 2014) et Andrew Panay (‘Criminal De-minds’) .

Les crédits les plus récents de Howard incluent «Pavarotti», un film qui offre au public un dernier portrait du chanteur de poire le plus aimé de tous les temps; “Han Solo: A Star Wars Story”, deuxième spin-off de “Star Wars” centré sur un jeune personnage Han Solo; «Inferno», adaptation du roman de Dan Brown; ou le documentaire «The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years».

En ce qui concerne ses projets à venir, mentionnons “ Rebuilding Paradise, Hillbilly Elegy ”, un film basé sur J.D. Vance et avec Amy Adams; une suite de «Willow» pour Disney +; «The Girl Before», adaptation du roman écrit par Tony Strong; et «Seveneves», une autre adaptation dans ce cas basée sur le travail de science-fiction de 2015 de Neal Stephenson.