Ronald D. Moore a donné à M. Robot Creator sa bénédiction pour le redémarrage de Battlestar Galactica

Le redémarrage de Battlestar Galactica par Ronald D. Moore est l’une des normes de référence pour les redémarrages télévisés, et Moore est intéressé de voir ce que Sam Esmail fera avec son propre redémarrage. Moore a parlé à Variety et a révélé qu’Esmail, mieux connu pour avoir créé M. Robot, l’a contacté après l’annonce de son intention de développer une nouvelle version de la franchise du service de streaming Peacock de NBC.

“Sam m’a appelé et était très aimable, il ne m’a pas présenté l’histoire donc je ne sais pas”, a déclaré Moore. “Mais il a dit ses plans et il n’allait pas recommencer la série et la refondre mais il voulait faire quelque chose dans le même univers. Sam est incroyable et j’aime M. Robot. J’étais comme, vous savez, “Vous êtes un gars incroyable et un écrivain incroyable, allez avec Dieu!” “

Esmail avait précédemment confirmé que la série “NE SERA PAS un remake de l’incroyable série [Moore] lancé parce que… pourquoi jouer avec la perfection? Au lieu de cela, nous allons explorer une nouvelle histoire dans la mythologie tout en restant fidèle à l’esprit de Battlestar. “

On ne sait pas quand la nouvelle série peut être lancée. Peacock fait ses débuts le 15 avril pour les clients Xfinity X1 et Flex, et à l’échelle nationale le 15 juillet.