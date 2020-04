Rosario Dawson aspire à être Ahsoka

«C’est quelque chose qui n’a pas encore été confirmé, mais quand je serai passé, je serai très heureux. Je suis très heureux que cela soit confirmé à un moment donné, en particulier par les fans. » Au fait que Rosario Dawson fait référence au sujet, il semble clair que la signature est réelle et ce n’est qu’une question de temps avant qu’une source officielle fasse l’annonce de sa participation à The Mandalorian. Ainsi, cette actrice incarnerait la version chair et sang d’Ahsoka, l’un des personnages animés les plus aimés de la saga qui a gagné une niche dans le cœur des fans de Star Wars: The Clone Wars, pour nous conquérir plus tard également dans Star Wars Rebels.

Plus de sabres laser

Selon Comicbook, l’acteur Giancarlo Esposito, qui joue l’antagoniste Moff Gideon, a utilisé le Darksaber dans les enregistrements de la deuxième saison de Le Mandalorien. “Les gars de l’accessoire posaient des questions sur moi, car j’étais un peu choqué et j’avais des problèmes avec quelqu’un d’autre, ce que j’espère qu’ils apprécieront quand ils le verront.” Ce “quelqu’un d’autre” est un autre personnage de la série, qui affrontera Gideon.

Le Darksaber est un sabre laser noir associé à la mythologie mandalorienne. «L’action avec le Darksaber est épique, aussi épique que ce qui se passe dans ce programme. Et je dois mentionner que je suis le seul personnage de cette première saison qui pourrait être honoré d’avoir ce sabre laser. C’est donc merveilleux “, a déclaré l’acteur.