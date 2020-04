Rosario Dawson excité de jouer à Ahsoka Tano

Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, mais tout indique que Rosario Dawson affrontera Ahsoka Tano lors de la deuxième saison d’El Mandaloriano.

Récemment demandé Rosario Dawson sur les rapports qui ont agressé Internet et qui indiquent qu’elle a été choisie pour interpréter Ahsoka Tano dans la saison 2 de The Mandalorian, et bien qu’il n’ait pas entièrement confirmé la nouvelle, ses commentaires ne laissent apparemment aucun doute.

L’actrice Rosario Dawson (Daredevil, Sin City) a plaisanté en disant qu’il “prendrait sa retraite” et se lancerait en politique quand il arrivera à faire partie de ses deux franchises préférées, Star Trek et Star Wars. Bien sûr, la possibilité de lui donner vie Ahsoka Tano.

«Ce n’est pas encore confirmé, mais quand cela arrivera, je serai très heureux. Je suis très heureux que cela soit confirmé à un moment donné. » Il a également ajouté que “ce sera un million et un pour cent grâce aux fans”.

Quant à Star Trek, elle a commenté: “Je serais heureuse d’être une Romulienne ou une Vulcaine en arrière-plan.” Bien qu’il semble qu’elle veuille vraiment jouer une version féminine de Q. Un être tout-puissant qui fait partie de Continuum Q, une communauté dont les membres sont immortels, omniscients et omnipotents. Ils sont également très loin de la compréhension humaine.

“Je veux dire que ce serait génial car je pourrais alors me lancer dans la série Discovery. Ça pourrait être en Picard. Je veux juste être avec Jean-Luc Picard. “

Que savons-nous de The Mandalorian season 2?

Tout en confirmant Rosario Dawson comme l’ancien apprenti Jedi Ahsoka Tano, très peu de nouveautés de l’intrigue ont vu le jour. À cause du Coronavirus, la première a maintenant été retardée et nous ne pourrons probablement pas voir les nouveaux épisodes à la fin de l’année comme prévu sur Disney +.

La série continuera les aventures du chasseur de primes alors qu’il continue de prendre soin de Baby Yoda, car il doit trouver un endroit sûr pour lui et le former pour qu’il puisse prendre soin de lui-même. Mais la galaxie de Star wars C’est dangereux et de nombreux méchants veulent kidnapper l’adorable petit être vert.

Souhaitez-vous que Rosario Dawson joue Ahsoka Tano? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.