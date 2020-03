Rosario Dawson incarne Ahsoka Tano dans la saison 2 de Mandalorian

Ahsoka Tano fait enfin ses débuts en live-action dans le cadre de la deuxième saison de la série Disney + The Mandalorian. / Le film rapporte que Rosario Dawson a été choisi pour le rôle, qui a été créé à l’origine pour Star Wars: The Clone Wars en 2008. Tano est un ancien apprenti d’Anakin Skywalker qui a finalement quitté l’Ordre Jedi et est devenu un fugitif après l’Ordre 66. Le Mandalorian est définie après les événements qui ont suivi le retour du Jedi, ce qui confirmerait qu’elle a survécu à l’Empire.

Dave Filoni, qui a co-créé Tano, est l’auteur, le producteur et le réalisateur de The Mandalorian.

Dawson a exprimé son intérêt pour jouer Tano dans le passé, comme un fan a donné la suggestion et elle a réagi avec enthousiasme.

Ummmm… oui s’il vous plaît?! #AhsokaLives #AhsokaTano #StarWars https://t.co/jYposLVGIY

– Rosario Dawson (@rosariodawson) 7 février 2017

La production du Mandalorian s’est terminée avant la pandémie de coronavirus, elle devrait donc faire ses débuts sur Disney + en octobre.