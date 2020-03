Rosario Dawson sera Ahsoka Tano dans la deuxième saison de ‘El mandaloriano’

VaSlash Film rapporte que la deuxième saison du spin-off acclamé de Star Wars,«Le Mandalorien» Comptez sur Rosario Dawson (“ Zombieland: Kill and Finish ”) pour jouer une version d’action en direct de Ahsoka Tano, un personnage très apprécié des fans de “ Star Wars Rebels ” et de “ Star Wars: The Clone Wars ”.

Tano a fait son apparition dans le film de 2008 «Star Wars: The Clone Wars», qui a conduit à une série télévisée à succès dont la dernière saison diffuse déjà Disney +. Depuis, elle est apparue dans d’autres séries telles que «Star Wars Rebels», ainsi que dans les jeux vidéo et les bandes dessinées. Elle était à l’origine Anakin Skywalker Padawan et, bien qu’elle ne soit pas très bien reçue par les fans, à mesure que son personnage grandissait et Il est devenu un personnage très respecté.

En 2017, Dawson incarne déjà Ahsoka dans la saga de science-fiction, montrant un grand intérêt pour le personnage avec le hashtag “#AhsokaLives”. Pour le moment, la pertinence de son rôle dans la nouvelle saison de “The Mandalorian”, dont la première est prévue sur la plateforme pour le mois d’octobre, n’est pas connue.

La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle du Pistolero solitaire au bord de la galaxie, Gina Carano dans le rôle de Cara Dune, une ancienne rebelle Shock Trooper qui a du mal à se réinsérer dans la société; et Carl Weathers en tant que Greef, un gars qui dirige une guilde de chasseurs de primes qui engage The Mandalorian pour un travail spécifique. Avec eux Giancarlo Esposito (‘Breaking Bad’), Emily Swallow (‘Supernatural’), Omid Abtahi (‘American Gods’), Nick Nolte (‘Affliction’) ou Werner Herzog (‘Grizzly Man’).

La première saison se compose de 8 épisodes avec un budget conjoint ambitieux de 120 millions de dollars (15 millions de dollars par épisode). Dave Filoni (‘Star Wars: The Clone Wars’, ‘Star Wars Rebels’) réalise le premier épisode, tandis que le reste est réalisé par Deborah Chow (‘Jessica Jones’), Rick Famuyiwa (‘Dope’), Bryce Dallas Howard («Solemates») et Taika Waititi («Thor: Ragnarok»).

Avec Favreau en tant que showrunner et productrice exécutive avec Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist et Dave Filoni susmentionné, le premier épisode de la série est venu exclusivement à Disney + aux États-Unis le 12 novembre 2019. Ce prochain 24 arrivera en Espagne. Mars avec la première de Disney + dans notre pays, bien qu’au départ, ils lanceront les deux premiers épisodes, puis continueront à diffuser un épisode par semaine (le vendredi).