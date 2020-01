Rose Byrne et Tiffany Haddish parlent «comme un patron» – Blackfilm

Sortant cette semaine de Paramount Pictures est le film de comédie Comme un pro, avec Tiffany Haddish, Rose Byrne et Salma Hayek.

Dirigé par Miguel Arteta à partir d’un script écrit par Sam Pitman et Adam Cole-Kelly, le film met également en vedette Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair et Karan Soni.

Les meilleures amies Mia et Mel (Tiffany Haddish et Rose Byrne) vivent leur meilleure vie en gérant leur propre entreprise de cosmétiques qu’elles ont bâtie à partir de zéro. Malheureusement, ils sont au-dessus de leurs têtes financièrement, et la perspective d’une offre de rachat importante d’un titan notoire de l’industrie cosmétique Claire Luna (Salma Hayek) s’avère trop tentante de laisser passer, mettant en péril l’amitié de Mel et Mia pour la vie.

La

Blackfilm.com a récemment discuté avec Byrne et Haddish concernant leurs rôles dans le film.

La