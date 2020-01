Ruben Fleischer négocie pour diriger “Uncharted” pour Sony

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, le réalisateur de “Welcome to Zombieland” et sa suite, Ruben Fleischer négocie pour diriger l’adaptation cinématographique que Sony Pictures prévoit pour le jeu vidéo “Uncharted‘. Ceci après que le film a perdu Travis Knight (‘Bumblebee’), qui allait initialement diriger le film.

Fleischer a commencé son voyage dans la bonne direction avec la célèbre comédie d’horreur “ Welcome to Zombieland ”, puis a réalisé des succès plus modestes comme “ 30 minutes ou moins ” ou “ Gangster Squad (lite brigade) ”. Ensuite, le blockbuster sper ‘Venom’ (855 millions de dollars amassés) arrivera, et en 2019 dirigera son dernier projet, la suite ‘Zombieland: Kill and finish’.

Préquelle de la série de jeux vidéo, le film mettra en vedette Tom Holland (‘Spider-Man: Homecoming’) et prendra comme base le jeu vidéo ‘Uncharted 3: Drake’s Deception’, dans lequel le protagoniste rencontre son partenaire pour la première fois Victor Sullivan (joué par Mark Wahlberg) et définit essentiellement les événements de toute la franchise de jeu.

Bien qu’il y ait eu auparavant des ébauches de Mark Boal, David O. Russell, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, David Guggenheim, Joe Carnahan ou le plus récent écrit par Jonathan Rosenberg et Mark Walker, enfin le script d’un projet de Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway

Adapté de la série de jeux vidéo créée par Naughty Dog et distribué par Sony Computer Entertainment, dans le jeu vidéo Nathan Drake est un chasseur de trésors qui lors de ses voyages est impliqué dans des événements mystérieux, liés à certaines des reliques et trésors qu’il recherche. Les jeux sont actuellement définis et les lieux sont généralement des endroits isolés ou éloignés.

Être une production d’Arad / Atlas Entertainment, avec Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad en tant que producteurs et sous la supervision de Jonathan Kadin de Columbia Pictures. Le film devrait débuter la même année en vue d’une première prévue en 2021.