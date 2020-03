RuPaul & # 039; s Drag Race UK Winner The Vivienne Stars in Original Series

La Vivienne prend Hollywood est la dernière série de World of Wonder Productions avec RuPaul’s Drag Race UK vainqueur, La Vivienne. Les fans se souviendront de cette reine de la première saison de la série britannique à succès.

La Vivienne a non seulement montré ses remarquables compétences de synchronisation labiale, de maquillage et de piste sur RuPaul’s Drag Race UK, elle a également impressionné le public américain et britannique avec son imitation Trump spectaculaire dans le Snatch Game. Elle s’est révélée bien plus qu’une reine des regards. Ses compétences comiques seront un ingrédient fantastique dans la recette d’une émission de télévision drag draguée. La Vivienne et son compatriote RuPaul’s Drag Race UK, Baga Chips, continuent de prouver leurs qualités comiques sur leur nouvelle série YouTube sponsorisée par Netflix, I Like to Watch UK.

En relation: Les dragsters de RuPaul pour la première course éliminée: où sont-ils maintenant?

La série débutera le 9 avril aux États-Unis exclusivement sur WOW Presents Plus. Lorsque le grand prix de RuPaul’s Drag Race UK a été initialement annoncé, il n’était pas prévu qu’il soit diffusé sur d’autres plateformes que WOW Presents Plus. La Vivienne a récemment publié sur Instagram que l’émission sera également diffusée sur BBC3, affirmant avec joie que c’était “Some Amazing News!” La série aura la même date de sortie au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, selon Deadline. Découvrez le post Instagram de Vivienne ci-dessous qui parle de la nouvelle série.

Les 12 saisons régulières de RuPaul’s Drag Race aux États-Unis et les 4 (bientôt 5) saisons de RuPaul’s Drag Race: All Stars ont offert des prix en espèces au vainqueur. Lorsque RuPaul’s Drag Race UK n’a pas offert d’argent au champion de la saison, de nombreux fans ont haussé les sourcils. Aucune nouvelle information n’a été donnée sur le prix du vainqueur de la saison 2, mais la nouvelle que BBC3 diffusera également l’émission de The Vivienne adoucit certainement le pot de possibilités pour les futurs gagnants de Drag Race UK. World of Wonder a confirmé qu’il y aura une deuxième saison de Drag Race UK. Bien qu’il n’y ait pas de date de première officielle, ils espèrent le sortir en 2020.

La série utilise le même format que la populaire émission Web américaine mettant en vedette RuPaul’s Drag Race aluns Trixie Mattel et Katya. Si ce que The Vivienne a montré à la télévision jusqu’à présent est une indication du succès de son émission, Hollywood sera la première des nombreuses villes prises par ce génie du drag.

Suivant: RuPaul’s Drag Race: 10 meilleures tenues de la saison 12, épisode 2

Source: date limite, @thevivienne_