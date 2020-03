Ryan Gosling jouera dans l’adaptation MGM de ‘Hail Mary’

Comme le rapporte Deadline, MGM est en négociation pour acquérir l’adaptation cinématographique du nouveau roman de l’auteur «The Martian» Andy Weir, «Je vous salue Marie». Une fois que l’accord qui semble atteindre sept chiffres est finalisé, l’acteur Ryan Gosling (“ La ville des étoiles – La La Land ”) jouera et produira le film de science-fiction aux côtés de Ken Kao.

Le roman, qui sera publié au printemps prochain par Random House, est décrit comme l’histoire solitaire d’un astronaute sur un vaisseau spatial chargé de sauver la planète. Évidemment, Gosling sera présent pour jouer le personnage principal du film.

Rappelons que les récents crédits de Gosling incluent ‘Blade Runner 2049’ (2017) et ‘First Man – The First Man’ (2018), deux films de science-fiction. Le second raconte également l’histoire de la mission de la NASA qui a fait de Neil Armstrong le premier homme à avoir posé le pied sur la lune.