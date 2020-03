Ryan Michelle Bathe reviendra sur CBS “ All Rise ” avec Simone Missick – Blackfilm

La date limite a indiqué que la star du First Wives Club Ryan Michelle Bathe est sur le point de rejoindre Simone Missick dans un rôle récurrent sur CBS, Tous se lèvent.

Bathe incarnera Rachel Audubon, une avocate en litige brillante et intrépide, sans prise de prisonniers, dont le charme est sa superpuissance. Elle est cette rare avocate qui peut exercer dans les domaines du litige civil et pénal. Pivotant sans effort entre les deux. Et est souvent appelé à être un correspondant juridique en chef pour des cycles d’actualités tels que MSNBC et CNN. Sa douceur métallique peut être décrite comme polie et charmante, mais pas si polie qu’elle interfère dans l’accomplissement du travail. Elle connaît Lola (Missick) depuis le premier cycle à l’Université Howard et a fait la connaissance de Mark (Wilson Bethel) à l’UCLA où lui, Lola et Rachel sont devenus un trio pendant leurs jours d’école de droit.

All Rise suit la vie chaotique, pleine d’espoir et parfois absurde de ses juges, procureurs et défenseurs publics, alors qu’ils travaillent avec des huissiers de justice, des greffiers et des flics pour obtenir justice pour le peuple de Los Angeles au milieu d’un processus judiciaire défectueux. Parmi eux, la nouvelle juge Lola Carmichael (Missick), une procureure adjointe très appréciée et impressionnante qui n’a pas l’intention de s’asseoir sur le banc dans son nouveau rôle, mais se penche plutôt, repoussant immédiatement les limites et défiant les attentes de ce qu’un juge peut être. La série met également en vedette Bethel, Marg Helgenberger, Jessica Camacho, J. Alex Brinson, Lindsay Mendez et Ruthie Ann Miles.

Spottiswood, Len Goldstein, Michael Robin et Dee Harris-Lawrence, qui est également co-animateur, sont producteurs exécutifs de Warner Bros Television.

Bathe peut actuellement être vu avec First Wives Club pour BET +. Ses autres crédits récents incluent récurrents sur la série à succès C’est nous et Empire. Elle sera ensuite vue dans le film Sundance, L’amour de Sylvie, récemment acquis par Amazon Studios. Le First Wives Club, qui a été renouvelé pour une deuxième saison, est actuellement diffusé sur BET +.