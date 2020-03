Ryan Reynolds a rendu un drôle d’hommage à Logan

Partager

Logan célèbre et les réseaux sociaux ont fait écho à cet événement. Sur son compte Instagram, Ryan Reynolds a décidé de rejoindre cet hommage et a partagé une photo assez particulière et drôle à Hugh Jackman.

Trois ans se sont écoulés depuis Logan est arrivé sur le grand écran de différents pays, et pour cette raison, Ryan Reynolds Il a décidé de célébrer ce moment dans ses réseaux sociaux en dédiant un post à Hugh Jackman

Sans aucun doute, Logan Ce fut un succès retentissant auprès des critiques et du grand public, atteignant plus de 615 millions de dollars dans le monde. Ce film était L’adieu de Hugh Jackman au rôle de Wolverine, qu’il a joué pendant 17 ans sur grand écran depuis sa première sur X-Men. Le film a offert un résultat très puissant et émotionnel avec un Logan plus humain de toute la saga X-Men.

Quant à Ryan Reynolds, l’acteur n’a jamais caché son grand désir de se rassembler Deadpool et Wolverine dans un projet ensemble. Tandis que Hugh Jackman Il a déjà laissé le journal derrière lui, Reynolds apparaîtra dans le prochain film Deadpool qui serait déjà en développement.

Dans Deadpool 2 vous pouvez voir un petit clin d’œil Logan au début du film où une figure morte de Logan apparaît avec son nom inscrit sur la base de la figure. Dans la publication faite par Ryan Reynolds Dans les réseaux sociaux, la figure du film est devenue le personnage principal avec une légende disant: «Je ne pense pas que cela fait 3 ans depuis #Logan. Le troisième anniversaire est celui du bois, n’est-ce pas? »

Hugh Jackman a rendu hommage à Wolverine

Comme prévu, Hugh Jackman Il a également consacré quelques mots au personnage qu’il a joué pendant plusieurs années et au film Loganprincipalement. Pour cela, l’acteur a mis en ligne dans ses réseaux des images jamais vues du tournage de la bande.

«Il y a trois ans … ce jour-là. Création de Logan. Merci pour les nombreuses (et je dis vraiment BEAUCOUP) années de sueur, de poulet cuit à la vapeur et le rôle d’une vie“, L’acteur a écrit comme un message de remerciement.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.